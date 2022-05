¿Armar a los maestros? El debate resurge tras tiroteo escolar en Texas

Uvalde.- ¿Los maestros armados habrían hecho una diferencia? Esa es la pregunta que se plantean con frecuencia los legisladores conservadores tras los tiroteos en las escuelas.

Y este martes, Ken Paxton, el fiscal general de Texas, sugirió en una entrevista con Newsmax, el medio de noticias de derecha, que tener “maestros y otros administradores que hayan recibido capacitación y que estén armados” salvaría vidas. Reiteró su punto en una entrevista en Fox News.

El senador Ted Cruz, republicano de Texas, dijo en CNN que restringir los derechos de portación de armas es ineficaz para detener los tiroteos; en cambio, Cruz presionó por más aplicación de la ley en los campus. “Sabemos por experiencias pasadas que una de las herramientas más efectivas para mantener seguros a los niños es la aplicación de la ley armada en el campus”.

Después de entregar una súplica apasionada y angustiada a sus colegas pidiendo medidas de control de armas más estrictas, el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, se opuso a la idea de personal armado en sitios como los terrenos escolares. Murphy fue un joven representante durante la masacre de la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.

El representante Dean Phillips, un demócrata de Minnesota, criticó la idea de más armamento en el campus. “Soy dueño de un arma”, escribió Phillips en Twitter. “No me digas que nuestros Fundadores concibieron esta carnicería cuando escribieron la Constitución. No me digas que habrían tolerado esta locura. No me digan que los maestros deben estar armados. Y no me digas que tu AR15 vale más que la vida de otros 14 niños”.

A las pocas horas del tiroteo, los demócratas se movieron para despejar el camino para forzar votos que fortalecerían las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas.

El debate sobre la formación y el armamento de educadores, guardias y otros es un pararrayos en el abordaje de la seguridad escolar. “Lo único que detiene a un tipo malo con un arma es un tipo bueno con un arma”, dijo Wayne LaPierre, un alto funcionario de la Asociación Nacional del Rifle, después del tiroteo en Sandy Hook.