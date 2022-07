Armas y rap, la vida del sospechoso de masacre en Illinois

Reforma

Chicago, Estados Unidos.- Robert E. Crimo III, la persona de interés que fue detenida en relación al tiroteo en Illinois, es un cantante de rap que ha hecho apología de las armas y de los tiroteos en sus canciones, de acuerdo con videos que el sujeto tenía en sus dos canales de YouTube, pero que fueron eliminados por "violar los lineamientos de la comunidad".

Según la Policía, el hombre de 21 años es conocido en Highland Park como "Bobby". Él se hace llamar, artísticamente, "Awake the Rapper".

Blanco, delgado, con una barba irregular, el muchacho exhibe varios tatuajes en el cuello y la cara, incluyendo uno sobre la ceja izquierda con la palabra "Awake", una referencia a su nombre artístico.

Antes de ser acusado de sembrar muerte y caos en el desfile por el Día de la Independencia estadounidense en Higland Park, esta comunidad acomodada de Chicago lo conocía como un niño tranquilo, ex miembro de los Boy Scouts.

"Lo conozco como alguien que era un Cub Scout cuando yo era el líder de los Cub Scouts", declaró el martes a la cadena NBC la Alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, quien describió a Crimo como "apenas un niño pequeño".

Crimo, quien creció en Highland Park, vivía en un departamento detrás de la casa de su padre.

El tío del detenido, Paul Crimo, dijo a CNN que su sobrino era una "persona tranquila y solitaria".

"No vi señales que indicaran que haría algo como esto", agregó.

No obstante, admitió que no disfrutaba interactuar con su sobrino: "Me junto con él, pero realmente no me gusta relacionarme con él".

Sin embargo, en sus actividades en internet, el joven mostraba una fuerte inclinación a la violencia y exhibía su ira por ser ignorado por sus pares.

En uno de sus videos, llamado On My Mind (En mi mente), se le ve vestido con un chaleco y un casco militar en un salón de clases.

En un momento de una grabación, mete la mano en una mochila y luego se ve el aula destrozada y en caos y al joven sonreír.

"Mis acciones serán valientes y mi pensamiento es innecesario. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que implica, no sólo para mí, sino para todos los demás", canta en uno de los temas.

En otra de las canciones dice que realizaría un "un acto que definiría su vida" e incluye una imagen de un recorte de periódico sobre Lee Harvey Oswald, el asesino del Presidente John F. Kennedy.

El padre del rapero, Bob Crimo, dueño de una tienda de comidas, se había postulado contra Rotering para la alcaldía de Highland Park en 2019.

Así habría cometido el tiroteo en el desfile

- Con un arma similar a un rifle semiautomático AR-15, "Bobby" supuestamente abrió fuego desde el tejado de un edificio contra cientos de personas que asistían al tradicional desfile del 4 de Julio.

- Al menos siete individuos murieron y unas 30 resultaron heridas.

- La Policía señaló que el atacante descendió del edificio y se disfrazó de mujer, usando una peluca, vestimenta femenina y maquillaje para ocultar sus tatuajes.

- Los investigadores que han interrogado al sospechoso y revisado sus publicaciones en las redes sociales no han determinado el motivo del ataque ni han encontrado ninguna indicación de que haya atacado a alguien por raza, religión u otro estatus protegido, dijo Covelli.

- "Bobby" fue detenido por la tarde del lunes a unos kilómetros de donde se cometió la masacre, en una persecución policial.

Respaldo a Donald Trump

El presunto tirador tiene imágenes vistiendo como un personaje del popular "Dónde está Wally" en un mitin del entonces Presidente Donald Trump (2017-2021).

En otra, parece tener una bandera de Trump sobre sus hombros.

Emerson Brooking, investigador del grupo de expertos Atlantic Council, que se especializa en el uso del extremismo de Internet y las redes sociales, dijo que Crimo "parece haber tenido intenciones de violencia durante mucho tiempo, incluso ilustrándola" en sus videos".

Añadió que incluso con las aparentes imágenes pro-Trump, "hasta ahora 'no' parece que fuera un simpatizante partidario o ideológico", haciendo una distinción con los trágicos tiroteos masivos registrados recientemente en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas.