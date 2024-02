Arremete Cristina Fernández contra Milei y plan de ajuste

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Por primera vez de forma pública y tras un largo silencio, la ex Vicepresidenta argentina Cristina Fernández arremetió el miércoles contra el Mandatario ultraderechista Javier Milei y lo acusó de ser un "showman" que ha desplegado un "feroz programa de ajuste".

La respuesta a las diatribas vertidas en X -antes Twitter- de quien fue Vicepresidenta durante la última Administración del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y también ex Mandataria (2007-2015) llegó del Ministro de Economía Luis Caputo, uno de los funcionarios contra quien la dirigente política apuntó.

"Le invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos cuatro años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina", le dijo Caputo a Fernández en su cuenta de X.

Fernández, que desde que asumió Milei el 10 de diciembre se mantuvo en un segundo plano, expresó sus críticas en un extenso escrito titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación", que, según apostilló, quiso compartir en el día de San Valentín y, como siempre, "enamorada de la patria".

La ex Mandataria cuestionó que el Gobierno esté aplicando un fuerte ajuste que constituye un verdadero plan de desestabilización y que no sólo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado.

Milei, un economista de perfil ultraliberal, defiende sus políticas de reducción del gasto para disminuir el abultado déficit fiscal, al que acusa de ser el principal responsable de la inflación de más de 211 por ciento anual.

La peronista cuestionó asimismo que para Milei "el único plan de estabilización es el de la dolarización", que el libertario anunció que aplicaría durante su gestión, y lo diferenció del ex Presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y precandidato presidencial republicano, al señalar que este último es "nacionalista" y "absolutamente proteccionista".

"Tal vez, sólo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad", aseveró Fernández.

Según la ex Mandataria, las reformas económicas que pretende aplicar Milei son instrumentos que constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y una reforma encubierta de la Constitución Nacional.

La ex Vicepresidenta denunció además una nueva crisis de deuda que, en su opinión, fue incubada durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) y agravada por el préstamo récord que el Fondo Monetario Internacional concedió a Argentina en 2018.

Afirmó que Caputo -quien ocupó la cartera de Finanzas durante el Gobierno de Macri- fue artífice de ese endeudamiento para cubrir la salida de capitales especulativos.

"¿Cuál es la lógica de repetir como Ministro de Economía a Luis Caputo? ¿Por qué ahora va a hacer bien las cosas si en su momento lo tuvieron que echar por haber fracasado?", se preguntó.

Caputo salió al paso de esos cuestionamientos señalando que tomó deuda debido al déficit fiscal que adjudicó a la Administración anterior.

Fernández también cuestionó que el Gobierno busque legitimar sus medidas de ajuste apelando al respaldo del 56 por ciento de los votos que Milei obtuvo en el balotaje presidencial de noviembre y acotó que "la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno... sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos".

"Cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan", aseveró la ex Mandataria.