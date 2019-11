Arremete Morales contra OEA

Ciudad de México.- El ex Presidente de Bolivia Evo Morales criticó la posición de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la crisis en su país.

"La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica", dijo en conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México.

"La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, está al servicio del imperialismo. Habría que cambiarle el nombre en lugar de Estados Americanos a Organización de los Estados Americanos del Norte".

Morales afirmó que intentó comunicarse con Luis Almagro, secretario general de la Organización, sin obtener respuesta.

Ayer, Almagro aseguró que el ahora ex Presidente de Bolivia había sido quien incurrió en un golpe de Estado al intentar "robar" las elecciones.

"Sí que hubo un golpe de Estado en Bolivia, ocurrió el día 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo de Evo Morales en primera vuelta", dijo el secretario de la OEA, quien en años previos había evitado criticar la aspiración reeleccionista de Morales.

En la conferencia, el ex Presidente pidió a los oficiales de Bolivia no mancharse con la sangre del pueblo.

Aseveró que él nunca pidió a al Ejército que se metiera a las calles.

Manifestó que esto es un problema de clases porque es indígena.

Reiteró que le ofrecieron 50 mil dólares a un miembro de su seguridad para que lo entregara.