Arresta Policía de GB a Julian Assange

Londres, Inglaterra.- La Policía de Londres arrestó al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, después de que Ecuador le retirara el asilo diplomático, en la Embajada ecuatoriana de Gran Bretaña.

"Assange está arrestado en una comisaría del centro de Londres donde seguirá hasta su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster tan pronto como sea posible", explicó la policía en un comunicado.

La Policía dijo que Assange fue arrestado momentos después de que el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, informara por Twitter que el país había retirado su asilo diplomático.

Moreno dijo que su Gobierno retiró el asilo a Assange, después de refugiarse en la legación diplomática de la nación sudamericana desde 2012, por "violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia".

El presidente anunció la "decisión soberana" del Gobierno del país sudamericano en un comunicado y un video publicado en su cuenta de Twitter el jueves.

Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó a Moreno como el traidor más grande de la historia latinoamericana por permitir el ingreso de la Policía británica a la Embajada de su país en Londres para realizar el arresto.

El mayor traidor de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenin Moreno, permitió a la policía británica entrar en nuestra Embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un hombre corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad nunca olvidará", escribió Correa en su cuenta de Twitter.

" 'Decisión soberana', ¡vaya manera de llamar a la mayor canallada y cobardía! Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismos, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz", agregó.

El secretario británico de Exteriores, Jeremy Hunt, dio las gracias a Moreno por desbloquear el impasse, y dijo en Twitter que Assange "no es un héroe y no hay nadie por encima de la ley".

Julian Assange no salía de la Embajada desde agosto de 2012 por miedo a que si abandonaba terreno diplomático ecuatoriano, pudiese ser detenido y extraditado a Estados Unidos por la publicación de miles de cables militares y diplomáticos clasificados a través de WikiLeaks.

El australiano, de 47 años de edad, llevaba en la embajada ecuatoriana siete años para evadir el interrogatorio en un caso de agresión sexual en Suecia. Esos cargos se retiraron en 2017.

La salida de Assange de la embajada pone fin al enfrentamiento entre el polémico defensor de la transparencia y las autoridades británicas. Aunque inicialmente se enfrentará a las consecuencias por quebrantar la medida cautelar de fianza en el Reino Unido, Assange hace frente a la posibilidad de una inminente solicitud de extradición a Estados Unidos.

WikiLeaks y Assange ganaron notoriedad en 2010 cuando la organización publicó secretos del Gobierno filtrados por el soldado del ejército estadounidense Chelsea Manning. Más recientemente, el sitio web acaparó la atención durante la carrera presidencial estadounidense de 2016 al publicar correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton.

La semana pasada, WikiLeaks había informado de que Assange iba a ser expulsado en "unas horas o días" de la embajada de Ecuador.