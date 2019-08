Arrestan a 13 en protestas en Portland

Portland, Estados Unidos (17 agosto 2019).- La Policía arrestó a 13 personas este sábado en Portland, Oregon, en un acto en que se encontraron manifestantes de extrema derecha con grupos antifascistas.



Las autoridades cerraron puentes y calles para mantener a los dos grupos alejados.



Por la tarde, la mayoría de los grupos de derecha habían dejado el área.



Elementos de la policía, con equipo antimotines y en bicicleta, impidieron que los miembros del ala antifascista, conocida como ANTIFA, siguieran a los de extrema derecha.



Sin embargo, cientos de personas permanecieron en el centro de la ciudad y en calles cercanas, y se presentaron varios enfrentamientos y peleas a lo largo del día.



Una persona resultó lesionada y fue transportada en ambulancia a un hospital, mientras que tres más fueron evaluadas por médicos, informó Tina Jones, vocera de la Policía de Portland.



Ninguna de las lesiones fue de gravedad.



Avanzada la mañana, miembros de los Proud Boys, de la milicia Three Percenter y de otros grupos se congregaron en el centro de la ciudad, algunos llevaban cascos, armas y protección corporal.



La Policía informó que se les incautaron diversos tipos de armas como tubos de metal y escudos.



Una veintena de agencias policiales locales, estatales y federales, incluido el FBI, se encontraban en Portland para vigilar el acto.



Joey Gibson, dirigente de Patriot's Prayer, una organización que no participó del evento pero que organizó actos similares en 2017 y 2018 que culminaron con violencia, se entregó el viernes bajo una orden de arresto penal por disturbios en la calle.



En un video transmitido en vivo a través de Facebook, Gibson acusó a la policía de tendenciosidad política al arrestarlo a él pero no a los enmascarados que golpearon al bloguero de derecha Andy Ngo en un acto el 29 de junio que atrajo la atención del país sobre esta pequeña ciudad liberal.



Un video de ese ataque se volvió viral y llevó a los Proud Boys, organización calificada de promotora del odio racial por el Southern Poverty Law Center, a organizar el evento de hoy.



A este grupo se sumaron el nacionalista blanco American Guard y la milicia de ultraderecha Three Percenters, en tanto se prevé que asistirá el grupo neonazi Daily Stormer.



Oath Keepers, una milicia de ultraderecha que se declara "patriota/conservadora", dijo que no participaría porque los organizadores no han excluido a los supremacistas blancos.