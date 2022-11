Arrestan a ex boxeador por traficar cocaína

Estados Unidos.- Fue detenido el boxeador Goran Gogic en el Aeropuerto Internacional de Miami por su presunta vinculación con una red internacional que traficó por lo menos con unas 22 toneladas de cocaína, en la próxima semana comparecerá ante un juez que decidirá sobre su traslado a Nueva York donde está acusado formalmente.

Este hombre fue arrestado el domingo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos cuando Gogic estaba a punto de abordar en un vuelo con destino a Zurich, Suiza, pero en general la información de las acusaciones que se le formuló un gran Nueva York no se conoce hasta ahora.

Si se le encuentra culpable de estos cargos que se le imputan, podría estar pasando el resto de su vida en prisión.

Goran Gogic tuvo este lunes su primera comparecencia en una de las cortes federales de Miami y volverá al tribunal la próxima semana, fue lo que se informó este miércoles en el diario Miami Herald.

Heavyweight Boxer Goran Gogic Busted For Trafficking 22 Tons Of Cocaine Worth Over $1 Billion Into US https://t.co/jGuYvQnJld pic.twitter.com/yJB3ym4Opl

— Robert Littal BSO (@BSO) November 1, 2022