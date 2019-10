Arrestan al autor de tiroteo cerca de universidad en Texas

Greenville, Texas.- El hombre que presuntamente disparó con un arma de fuego en una fiesta universitaria en Texas, causando la muerte de dos personas y heridas a otras 12, fue arrestado el lunes, informó la policía.

Brandon Ray Gonzalez, de 23 años, fue detenido en el concesionario de autos donde trabaja a menos de 48 horas después del tiroteo, dijo el jefe policial del condado Hunt, Randy Meeks. Gonzalez fue fichado y detenido en la cárcel del condado de Hunt por cargos de homicidio punible con la muerte. Se le fijó una fianza de un millón de dólares.

El tiroteo ocurrió el sábado a eso de la medianoche en las afueras de Greenville, a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de un campus satelital del Sistema Universitario Texas A&M. Las autoridades creen que el sospechoso podría haber querido atacar a una sola persona en la fiesta y que las otras víctimas podrían haber sido baleadas al azar, dijo Meeks. En la fiesta realizada en las afueras de Greenville había unas 750 personas.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Kevin Berry Jr., de Dallas, y Byron Craven Jr., de Arlington, ambos de 23 años.

El tiroteo ocurrió en lo que Meeks describió como una fiesta de Halloween y reunión de exalumnos de la Texas A&M University-Commerce, aunque funcionarios dijeron que no era un evento autorizado por el centro de estudios. El evento se realizó en una instalación llamada The Party Venue, dijo Meeks. El lugar está al lado de una carretera en una zona rural ubicada a unos 4 kilómetros (2,5 millas) de la frontera de Greenville.

Las autoridades creen que el agresor entró al lugar por la parte trasera y comenzó a disparar con una pistola, dijo Meeks, quien agregó que el lugar ``degeneró en caos" al comenzar el tiroteo y que cientos de personas, incluido el atacante, huyeron a toda prisa.

De los 12 heridos, seis fueron baleados y seis pisoteados o sufrieron cortaduras de vidrios, dijeron las autoridades. Hasta el lunes, cinco seguían hospitalizados, uno estaba en condición crítica y cuatro en buenas condiciones, dijo Meeks.

El tiroteo ocurrió mientras la Texas A&M University-Commerce, a unos 100 kilómetros (60 millas) al noreste de Dallas, celebraba el fin de semana de exalumnos. De acuerdo con su sitio web, es la segunda universidad más grande del Sistema Universitario Texas A&M.