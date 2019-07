Arriba Trump Jr. a la frontera para simposio del muro privado

El Paso— Donald Trump Jr., se encuentra en territorio fronterizo y se presentará esta mañana en el simposio del muro privado en Sunland Park, construido por la organización We Build The Wall Inc.

El Partido Republicano del Condado de El Paso confirmó la visita del primogénito del mandatario estadounidense a El Diario de El Paso.

“El enfoque de este simposio es seguridad en la frontera y la actual crisis de migración. Donald Trump Junior, nos estará apoyando para educar a las personas sobre la necesidad que tiene este país por reforzar sus fronteras”, dijo Adolpho Telles, presidente del Partido Republicano en El Paso.

El simposio de We Build The Wall, con una duración de dos días, contará además con la presencia de Steve Bannon, quien fue estratega en jefe en la Casa Blanca durante sus primeros meses de mandato del presidente Donald Trump.

“El Simposio en el Muro”, busca educar a los estadounidenses sobre el poder de los carteles de la droga en la frontera sur, la crisis de la trata de personas y los problemas con el asilo político, declara We Built The Wall en su sitio web.

La organización sin fines de lucro dirigida por Brian Kolfage recaudó más de $22 millones de dólares a través de una campaña en GoFundMe para construir un muro fronterizo con fondos privados.