Asegura Biden que situación en la frontera está controlada

Washington— El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que su Gobierno ya había controlado la situación en la frontera, luego de récords en los arrestos en los límites con México y de un aumento en la llegada de menores no acompañados.

Durante una entrevista con el programa Today, de NBC, transmitida este viernes, Biden explicó que el mes pasado la Patrulla Fronteriza tenía a miles de menores bajo su custodia, pero que esas cifras ya habían bajado "dramáticamente". Responsabilizó además a la Administración anterior, de Donald Trump, al no prepararse para una situación que, según él, era previsible.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cantidad de niños retenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza, similares a las de una cárcel, se redujo casi 84 por ciento en el último mes.

"Están muy abajo ahora, ahora tenemos el control", dijo Biden al periodista Craig Melvin.

"No tenían las camas disponibles, no se prepararon para el desbordamiento. No planearon que el Departamento de Salud y Servicios Humanos tuviera lugares para llevar al niño desde la Patrulla Fronteriza y ponerlo en camas donde haya seguridad y haya gente que pueda cuidarlo".

El presidente también culpó al Gobierno anterior por no facilitar una transición adecuada, pero afirmó que su Administración tomó, y está tomando, "medidas urgentes".

"Al no haber una transición real, los dos departamentos que no nos dieron acceso a prácticamente nada fueron Inmigración y el Departamento de Defensa. Así que no nos enteramos de que habían despedido a mucha gente, no tenían suficiente personal", dijo.

"Hay un cambio significativo en este momento, un cambio significativo en las circunstancias para los niños que llegan y llegan a la frontera", añadió sobre el trato a los menores, que tras ser entregados al Departamento de Salud son reubicados con sus familiares o patrocinadores en EU.

El mes pasado, más de 172 mil migrantes fueron arrestados cruzando de manera ilegal la frontera con México, un récord en 20 años. Eso incluyó a más de 18 mil menores que llegaron sin un padre o tutor.

Biden, que llegó ayer a su día 100 de Gobierno, hizo un llamado a los padres centroamericanos y mexicanos a no enviar a sus hijos a la frontera, diciéndoles que podían pedir refugio en EU desde su país.

"No envíen a sus hijos, punto", dijo Biden. "Están en peligro al hacer esa caminata de mil millas".