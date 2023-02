Asegura Lula que Bolsonaro busca dar golpe de Estado

Agencia Reforma

Río de Janeiro.- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves por la noche tener "certeza" de que Jair Bolsonaro está involucrado en el asalto a edificios gubernamentales perpetrado por sus partidarios el 8 de enero, y que buscaba dar un "golpe".

"Hoy soy consciente y lo diré fuerte y claro: ese ciudadano preparó el golpe", afirmó Lula en una entrevista con la emisora RedeTV. "Tengo certeza de que Bolsonaro participó activamente de eso y todavía está intentando participar".

Sus declaraciones llegan el mismo día en que un senador confesó a los medios haber participado en diciembre a una supuesta reunión con Bolsonaro y un ex diputado en la que se tramaba un plan para impedir la asunción de Lula da Silva.

Bolsonaro trató de persuadirlo para que se uniera a una conspiración para anular la derrota electoral del líder de extrema derecha, pidiéndole que intentara que Moraes hiciera comentarios comprometedores en una conversación grabada que podría conducir a la detención del juez.

El izquierdista de 77 años ganó la elección por un estrecho margen, de 50.9 pór ciento contra 49.1 por ciento. "Derrotamos a Bolsonaro, pero todavía es preciso derrotar al bolsonarismo", aseveró Lula en otra parte de la entrevista.

Tras reiterar en la campaña que no pensaba disputar la reelección en 2026, este jueves admitió que no lo descarta completamente. "Hoy, diría que no, pero llegado el momento, si la situación es delicada y yo me encuentro bien de salud sólo podría ser candidato estando con la salud perfecta. Con 81 años de edad, pero la energía de 40 y las ganas de 30".

Continúan redadas en Brasil

La Policía federal de Brasil realizó este viernes nuevas redadas como parte de una investigación sobre la insurrección del 8 de enero, cuando partidarios de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales en Brasilia.

La Policía señaló en un comunicado que estaba cumpliendo tres órdenes de arresto preventivo y 14 de registro e incautación ordenadas por el Tribunal Supremo en cinco estados y el distrito federal, donde se encuentra Brasilia.

Los nuevos esfuerzos representan la cuarta fase de una operación lanzada el mes pasado con el objetivo de identificar a las personas que participaron, financiaron o fomentaron los disturbios, en los que una turba invadió y saqueó el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo.

La policía no reveló los nombres de las personas objeto de las redadas, pero destacó que están siendo investigadas por los delitos de "abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado, daños cualificados, asociación para delinquir, incitación, destrucción y deterioro de bienes especialmente protegidos".