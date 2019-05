Asegura O’Rourke que Trump 'está provocando otra guerra'

Washington.- Beto O’Rourke, el candidato demócrata a la presidencia, criticó la aprobación que hizo el presidente Donald Trump de enviar 1 mil 500 tropas más a Medio Oriente en esta semana, considerándolo como otro paso “para tener otra guerra”.

“El presidente Trump está escalando las tensiones, está provocando otra guerra en Medio Oriente en donde ya la estamos teniendo con muchos países --- en Irak, Siria, Yemen, que no está muy lejos de Libia, y en Afganistán”, le comentó el ex congresista de Texas a Margaret Brennan del programa Face the Nation de CBS, en una entrevista que se transmitirá este domingo.

El viernes, Trump les dijo a los reporteros en la Casa Blanca que iba a enviar 1 mil 500 soldados más a Medio Oriente “para brindar más protección” y disuadir las amenazas iraníes.

El presidente dio su aprobación al secretario interino del Departamento de la Defensa, PatrickShanahan, para desplegar más tropas a ese lugar para protegerse en contra de lo que el Pentágono considera que podría ser una amenaza creciente de Irán en contra de los militares estadounidenses que ya están desplegados en la región.

“Queremos contar con esa protección”, dijo Trump el viernes.

“Vamos a enviar un número relativamente pequeño de militares --- mayormente para protección. Algunos son muy talentosos y los vamos a enviar a Medio Oriente, ya veremos qué pasa”.

CNN reportó en este mes que funcionarios en Washington están debatiendo un reciente reporte de inteligencia en relación a que Irán o las milicias que apoya están planeando atacar territorio estadounidense o tal vez están actuando defensivamente en un intento de disuadir la acción de Estados Unidos.

A pesar del despliegue, O’Rourke le dijo a Brennan que Estados Unidos “debe hacer todo lo que podamos para lograr una alternativa pacífica”.

“Si existe una alternativa pacífica para esto --- yo sé que sí la hay --- debemos hacer todo lo que podamos para lograrlo. Eso es lo que yo haría en mi administración”, aseguró O’Rourke.

“Yo me apegaría a nuestros valores, me dedicaría a defender a nuestros aliados, a proteger la vida de nuestros compatriotas y hacerlo de una manera pacífica siempre que se pueda”.