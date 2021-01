Aseguran que Biden podrá realizar una inauguración segura

Associated Press

Estados Unidos— El representante Cedric Richmond, copresidente del Comité de Inauguración Presidencial, reafirmó su confianza en una toma de posesión segura a pesar del boletín interno del FBI advirtiendo sobre posibles protestas armadas planeadas para los 50 capitales estatales y Washington, DC, la próxima semana, incluidas amenazas directas contra el presidente. -eligir a Joe Biden, la vicepresidenta electa Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, publicó CNN.

"El Servicio Secreto ha estado trabajando en esto durante más de un año", dijo el legislador demócrata a Wolf Blitzer de CNN el lunes por la tarde. “Hay un grupo de socios ahora, la Guardia Nacional, Seguridad Nacional, el alcalde [Muriel] Bowser en DC, junto con otros que unirán fuerzas para asegurarse de que este evento sea seguro, no solo para el presidente y el vicepresidente- electos y dignatarios, sino para todos los asociados con él. Así que sí. Comparto la confianza de que podemos celebrar una inauguración segura ".

Richmond también habló sobre por qué se eligió "America United" como tema para la inauguración de Biden.

"Se metió en la carrera porque quería unir al país, restaurar el alma de Estados Unidos, reconstruir mejor y generar una clase media más grande y mejor y ayudar a todos", dijo Richmond a CNN. “Entonces, 'America United' simboliza eso. Todo, desde la unidad de espíritu y causa, pero unidad en términos de empoderamiento económico y reducción de disparidades y la brecha de riqueza y todas esas cosas. Creo que es un tema muy apropiado para lo que representan Joe Biden y Kamala Harris ".

"Si está buscando una persona que pueda unir al país, ese es Joe Biden, especialmente con el senador Harris como su compañero de fórmula", dijo Richmond. “Pero en la medida en que haya gente que no quiera venir, unificaremos a los que quieren estar unidos, y vamos a hacer que este país avance. No nos quedaremos en la parálisis basados en un pequeño número de personas que no pueden sacar el odio de su sistema y simplemente no pueden superarlo, sin importar lo que este presidente actual haga para incitarlo ".