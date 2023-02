Asesina AMLO la democracia mexicana.- NYPost

Washington DC.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cerrado la puerta a la posibilidad de celebrar elecciones justas en 2024 con la aprobación del "Plan B" en el Congreso mexicano esta semana para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), dijo hoy el tabloide neoyorquino The New York Post.

En un artículo de opinión firmado por su Junta Editorial, el diario sensacionalista propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch asegura que la aprobación de las reformas al INE esta semana permitirá a López Obrador colocar a un sucesor a su servicio en la Presidencia durante la elección de 2024.

"En una descarnada jugada para usurpar más poder, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está neutralizando al Instituto Nacional Electoral de su país y básicamente ha cerrando la puerta a la celebración a unas elecciones remotamente libre o justas", dice el artículo editorial del tabloide.

"AMLO fracasó el año pasado en su intento de hacer esto a través de una enmienda constitucional. Si la oposición (mexicana) logra que la Suprema Corte de Justicia de México derogue la nueva ley (el Plan B) volverá a intentarlo de otra manera", advirtió el diario neoyorquino fundado en 1801 por Alexander Hamilton.

Conocido por su feroz crítica al Partido Demócrata, la junta editorial de The New Post aseguró que de no ser anulado el llamado "Plan B" le abrirá además más oportunidades a los cárteles del narcotráfico mexicano con los cuales según el tabloide el presidente mexicano ha establecido un pacto.

"(El Plan B) le permitirá a AMLO elegir efectivamente a los Gobernadores de los Estados de México y a un peón de él como su propio sucesor. Y, dado que ha declarado una tregua con los cárteles, éstos seguirán gobernando gran parte del País", dice el artículo publicado este jueves en el portal electrónico del Post.

"El Presidente Joe Biden y su Partido (Demócrata), además de todo su grupo de apoyo en los medios de comunicación, han pasado dos años enojados por las amenazas a la democracia en nuestro País. Lástima que hayan ignorado la amenaza mucho mayor en la casa de a lado", dijo el Post refiriéndose a México.

El artículo de la Junta Editorial del New York Post es el más reciente de artículos críticos publicados en los últimos días en EU y que inició con la publicación en la revista digital The Atlantic de un largo reporte del comentarista canado-estadounidense David Frum, calificando a López Obrador como un autócrata.

Desde noviembre pasado, el diario The Washington Post había ya publicado un fuerte editorial en el que advertían de los intentos para socavar al INE; al mismo tiempo, los diarios de The Wall Street Journal y The Miami Herald publicaron también en 2022 artículos de opinión críticos de las intenciones del Presidente.