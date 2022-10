Asesinato de mexicano en Texas atiza crisis migrante

Agencia Reforma / Luz María Martínez Castro, la madre de Jesús Iván Sepúlveda Martínez; su pareja, Sandra Lizeth Cárdenas Ramírez; y su hija de 6 meses

Texas.- Jesús Iván Sepúlveda Martínez comenzó su fatídico viaje para encontrar trabajo en Estados Unidos en el auto de su padre antes de tomar un autobús de Ceballos, México, a la frontera. El joven de 22 años de edad pronto llegó a Texas y, con un grupo de alrededor de 12 migrantes, empezó a atravesar a pie el paisaje reseco al este de El Paso.

Tres días después de que Sepúlveda le escribió a su padre para decirle que había logrado cruzar la frontera, el grupo se detuvo por agua en un pequeño estanque a lo largo de un camino rural. Alrededor del atardecer, pasaron dos hombres en una camioneta pickup y los migrantes se refugiaron en la maleza. De repente, la camioneta se detuvo, dio marcha atrás y volvió a pararse.

Uno de los hombres emergió con un arma y abrió fuego, matando a Sepúlveda, hiriendo a una joven mexicana, y convirtiendo a la región fronteriza sur alrededor de Sierra Blanca en un nuevo punto focal en el debate migratorio cada vez más intenso en la nación.

Lo que escaló la ya inflamada situación fue que los hombres acusados del tiroteo eran conocidos locales: Michael Sheppard, guardia de una prisión privada en la ciudad y que trabaja de cerca con el sheriff, y su hermano gemelo Mark Sheppard, un empleado en la cárcel del condado.

El asesinato del 27 de septiembre provocó una amplia condena, levantando interrogantes sobre el Estado de Derecho en las altas planicies del oeste de Texas y los impactos en el mundo real de una amarga división política sobre cómo manejar un número récord de cruces no autorizados en la frontera sur.

Durante el reciente debate en la carrera a Gobernador, el candidato demócrata, Beto O'Rourke, dijo que el asesinato podía atribuirse a la "retórica de odio" del Gobernador Greg Abbott sobre la migración. En una conferencia de prensa la semana pasada, Abbott se refirió al tiroteo como "horrible" y "completamente incorrecto" pero culpó al Presidente Joe Biden por el aumento en las llegadas de indocumentados, además confirmó la necesidad de desplegar tropas de la Guardia Nacional a la frontera y de enviar en autobús a miles de migrantes a las ciudades del norte.

Días después del asesinato, los números de plástico amarillo para señalar la evidencia aún marcaban el polvo cerca del estanque artificial donde Mark Sheppard dijo a los investigadores que él y su hermano confundieron a los hombres y mujeres escondidos en la maleza con animales antes de abrir fuego.

"En este punto, no sé qué pensar. Son buenos hombres. Pasan mucho tiempo afuera. A Mike le gusta cazar", dijo Arvin West, sheriff del Condado de Hudspeth, en una entrevista en su oficina, donde mostró un retrato firmado del ex Presidente Donald Trump.

"Nunca he ido a cazar con ellos. No cazo animales, cazo hombres", añadió en una referencia sonriente a la naturaleza de su trabajo en la aplicación de la ley.

Los hermanos Sheppard, ambos de 60 años, fueron detenidos a finales del mes pasado y acusados de homicidio involuntario. El asesinato está siendo investigado por los Texas Rangers junto con agentes del FBI.

En entrevista con los investigadores, Mark Sheppard dijo que él y su hermano habían estado afuera buscando disparar a animales y pensaron que habían ubicado a algunas jabalinas, similares a los jabalíes. Michael Sheppard disparó dos tiros con una escopeta, según las declaraciones juradas.

"¿Le diste a él?", recordó Mark Sheppard haberle preguntado a su hermano, en sus declaraciones a los investigadores, antes de cambiar la palabra "él" por "eso", según la declaración jurada. Dijeron que no fueron a ver si de hecho habían dado en el blanco.

Pero los migrantes señalaron que los dos hombres se habían burlado de ellos en español mientras se escondían y confirmaron que los hombres usaron blasfemias cuando les dijeron que salieran, después abrieron fuego.

Sepúlveda sufrió un disparo fatal en la cabeza. Brenda Berenice Casias Carrillo, de 31 años, sufrió un disparo en el estómago y, aunque resultó herida de gravedad, se espera que sobreviva.

Por días, familiares de los dos migrantes han estado realizando una vigilia del otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, pidiendo un relato completo de lo ocurrido.

El tiroteo sorprendió a los residentes de Sierra Blanca y enfocó la atención en el Centro de Detención del Oeste de Texas, una instalación propiedad del condado administrada por una empresa privada, La Salle Corrections, donde Michael Sheppard trabajaba como guardia. Un portavoz de la compañía, que opera más de una decena de unidades de detención a lo largo de Texas, Louisiana y Georgia, dijo que Sheppard fue despedido después de su arresto.

El penal del Oeste de Texas ha sido blanco de críticas, en parte, por sus dificultades para proveer suficiente suministro de agua para sus cientos de reclusos.

"Este es un lugar infernal", dijo Gregory Johnson, ex asistente de seguridad en otra prisión de LaSalle en Texas, al describir el Centro de Detención del Oeste de Texas.

"Siempre han tenido problemas con el agua en la instalación".

Durante el tiempo de Sheppard como guardia ahí, la instalación tenía un contrato con el Gobierno federal para albergar a cientos de detenidos por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

En 2018, algunos de esos presos se quejaron de tratos abusivos, por ejemplo, agresiones e insultos racistas, de acuerdo con un reporte de investigadores de la Escuela de Derecho de la Universidad Texas A&M, la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, y Raíces, una organización no gubernamental enfocada en servicios legales para migrantes. Los reclusos, la mayoría hombres de Somalia que estaban en proceso de ser deportados, dijeron a los investigadores que habían sido maltratados por miembros del personal, incluidos los guardias. Uno de ellos acusó al guardia, quien era Sheppard en ese tiempo, de golpearlo y patearlo; otro dijo que había usado insultos racistas.

Una investigación posterior realizada por la Oficina del Inspector General para el Departamento de Seguridad Nacional federal no pudo corroborar las afirmaciones de los detenidos.

"Pienso que a menudo hay un sesgo de credibilidad hacia la aplicación de la ley", dijo Farma E. Marouf, una de las autoras del reporte y profesora de derecho en la Universidad de Texas A&M.

"Una de las razones por las que presentamos el informe es que no se trataba de una sola persona que se quejara. Eran decenas de personas quejándose".

Para 2021, el centro de detención ya no albergaba ningún migrante para las autoridades federales, de acuerdo con registros de inspección. El vocero de la compañía, Scott Sutterfield, dijo que el centro de detención actualmente no tiene detenidos del ICE. No respondió sobre las acusaciones en 2018 del maltrato en la cárcel, ni dijo si se tomó alguna acción contra Sheppard como resultado de las quejas.

Funcionarios del condado informaron que el contrato del ICE había sido rescindido debido a problemas del agua, que se derivaron por problemas para obtener un suministro adecuado de un pueblo cercano.

La noche del asesinato, Michael y Mark Sheppard asistieron a una reunión de la junta local de agua. Llegaron alrededor de las 19:30 horas, apenas 30 minutos después del tiroteo. Wes también estaba ahí.

"Los vi esa misma noche en la junta del agua, nada fuera de lo normal", dijo el sheriff.

"Estábamos terminando la reunión cuando entró la llamada", añadió, en referencia a la llamada del 911 sobre el asesinato. "Y no vi su comportamiento cambiar".

La noticia del tiroteo se extendió rápidamente por Sierra Blanca, una parada para el tránsito de camiones a lo largo de la Interestatal 10. El extenso condado que lo rodea, hogar de alrededor de 3 mil 200 personas, es 75 por ciento hispano. Algunas personas en el pueblo han expresado conmoción, diciendo que los hermanos nunca habían mostrado algún tipo de animadversión racial.

"Tengo antecedentes mexicoamericanos, pero Mike nunca fue malo conmigo", dijo Paula Barrios, de 39 años, quien vivía cerca de los dos hermanos.

"Una vez que llegas a conocerlos, son buenas personas".

Otros recordaron interacciones que parecían cobrar un nuevo significado a raíz de los arrestos.

"Estábamos hablando español y Mark dijo: 'No hablen español cerca de mí", señaló Bill Addington, de 65 años, un residente de mucho tiempo que se ofreció como voluntario en un banco de comida local donde Sheppard supervisaba a los reclusos del condado en el trabajo con uniformes a rayas. Los meseros en la ciudad también recordaron que Sheppard se oponía a escuchar hablar español en su presencia mientras comía.

Michael y Mark Sheppard fueron transferidos de la cárcel del Condado de El Paso, a donde habían sido llevados el mes pasado, a la prisión del Condado de Hudspeth, y luego liberados la semana pasada luego de que cada uno pagó una fianza de 250 mil dólares, según el jefe adjunto del sheriff del Condado de Hudspeth, Lasaro Salgado. Ninguno respondió a solicitudes de comentarios.

Luego fueron detenidos nuevamente al día siguiente, dijo Salgado, después de que los Texas Rangers emitieron una nueva orden de arresto basada en nuevos cargos relacionados al tiroteo: asalto agravado con un arma mortal. Hasta el martes, ambos hombres estaban bajo custodia, ahora más cerca de casa en la cárcel del Condado de Hudspeth.