Asfixia a sus gemelos y salta de un puente

Agencias

Ciudad de México.- Un hombre mató a sus dos hijos gemelos y luego se suicidó saltando de un puente el pasado fin de semana en la pequeña localidad italiana de Margno, cerca de Milán, en el norte del país.

De acuerdo con medios locales, Mario Bressi llevó a sus hijos Diego y Elena, de 12 años, a una cabaña en las montañas varios días antes. Su esposa Daniela Fumagalli, de la que se estaba separando, había permanecido en Gessate, una zona a las afuera de Milán en donde residía la familia.

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado. Al parecer los menores habrían sido asfixiados mientras dormían. Posteriormente, el hombre le envió un mensaje a la madre a través de WhatsApp que decía: "Ya no verás a tus hijos". Por otro lado, las últimas publicaciones de Bressi, de 45 años, en su cuenta de Instagram fueron dos fotografías suyas al lado de Diego y Elena acompañadas de la frase: "Con mis chicos, siempre juntos". Presumiblemente las imágenes fueron compartidas antes del asesinato.

Según un vecino, el viernes vio jugar tranquilamente a los hijos de Mario y hacia la medianoche había escuchado golpes provenientes del departamento de abajo, pero nunca sospechó nada. Al día siguiente, a las siete de la mañana, escuchó los gritos de la madre, quien encontró a sus niños sin vida acostados en una cama, y vio la llegada de una ambulancia y miembros de los carabineros. Poco después, las autoridades recibieron un informe sobre un hombre que se había arrojado de un puente al río en Cremeno, a varios kilómetros de la cabaña. La víctima era Mario, que al parecer resolvió suicidarse luego de acabar con la vida de los gemelos.

De acuerdo con el forense, es probable que los menores hubieran sido sedados antes de morir. Mientras los investigadores continúan intentando reconstruir los hechos, parece ser que la niña fue estrangulada y que su hermano murió de asfixia.

Las razones concretas que empujaron a Mario a cometer el crimen siguen siendo objeto de investigación. Las pistas del caso apuntan a que Bressi actuó tras no haber aceptado la separación con Daniela. Al respecto, el abogado de la mujer, Davide Colombo, aseguró en diálogo con La Repubblica que el proceso de divorcio estaba en etapa temprana y no había "tensiones entre ellos ni amenazas previas". "Quiero enfatizar que su esposa no tenía la intención de quitarle a sus hijos", aclaró el letrado.