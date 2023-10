Así consiguieron ver Barbie... ¡en Rusia!

/ Pantallas de un cine muestran promocionales de la película Barbie en Beirut, Líbano, el 7 de septiembre

Moscú, Rusia.- Mientras que personas en gran parte del mundo acudían a ver la exitosa película "Barbie" de Greta Gerwig este verano, los espectadores en Rusia se quedaron excluidos. Al menos oficialmente.

Junto con otros estudios, Warner Bros., el productor de "Barbie", dejó de estrenar películas en Rusia poco después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala en Ucrania en febrero de 2022. Pero eso no ha impedido que los espectadores rusos vean películas occidentales. El año pasado, los cines rusos proyectaban abiertamente copias ilegales de "The Batman" y "Turning Red".

"Barbie" no ha sido diferente, ya que los cines encontraron una solución para brindar acceso a las películas occidentales que desean ver las audiencias rusas. Los cines rusos, en ciudades grandes y pequeñas, ofrecen a los espectadores boletos para cortometrajes o documentales, pero estos incluyen proyecciones de la efervescente y rosada película "Barbie" que técnicamente se muestra durante los avances.

Al menos 14 cines en Moscú ofrecían abiertamente estas proyecciones en sus sitios web el miércoles, con entradas que oscilaban entre 400 y 500 rublos, es decir, entre 4 y 5 dólares.

Estas proyecciones son solo un ejemplo de cómo los rusos se han visto obligados a improvisar después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. A raíz de la guerra, Occidente impuso una serie de sanciones a Rusia y las empresas abandonaron el mercado. El Kremlin también ha desalentado estas proyecciones mientras Moscú intenta presentar una imagen general de una batalla existencial con Occidente.

Antes de la guerra, las películas producidas en Estados Unidos representaban alrededor del 70 por ciento del mercado cinematográfico ruso, según los medios estatales. Su salida ha causado una crisis en los cines rusos, cuyos ingresos cayeron un 44 por ciento de 2021 a 2022, según la Asociación de Propietarios de Cines de Rusia.

La asociación escribió en su sitio web que ha hecho repetidos llamados a las agencias gubernamentales para que emitan certificados de distribución a los cines que les permitan proyectar películas como "Barbie" y "Oppenheimer" de "países no amigables" sin el consentimiento de los propietarios de los derechos de autor.

Sin embargo, el Ministerio de Cultura rechazó la solicitud, argumentando que las dos películas "no cumplen con los objetivos establecidos por el jefe de estado para preservar y fortalecer los valores espirituales y morales tradicionales rusos" y que de todos modos la taquilla rusa está "saturada" de películas nacionales.

Este año, el Ministerio de Cultura anunció que proporcionaría apoyo financiero solo a películas centradas en uno o más de los 17 temas aprobados, que incluyen "valores tradicionales", el "heroísmo" de los soldados rusos en la guerra con Ucrania y la "degradación de Europa". El Ministerio destinó 11.6 mil millones de rublos, o 116 millones de dólares, para la producción cinematográfica.

Algunas películas nacionales han tenido éxito en taquilla, como "Cheburashka", una película de acción en vivo basada en un popular personaje de dibujos animados soviético. La película se convirtió en la más taquillera de Rusia este año, con ganancias de aproximadamente 68 millones de dólares.

Sin embargo, otras películas no cumplieron con las expectativas, incluyendo "The Witness", una película de propaganda sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia que se estrenó en agosto y tenía un presupuesto de 200 millones de rublos, o 2 millones de dólares. La película sólo recaudó 14 millones de rublos, o aproximadamente 140 mil dólares en la taquilla.

"Este verano, no hay una sola película rusa importante que pueda recaudar siquiera la mitad de mil millones de rublos y suficientes espectadores", dijo Roman Isaev, un miembro de la asociación de propietarios de cines, en una entrevista con Gazeta, un periódico ruso.

No obstante, un cortometraje ruso llamado "Three Good Deeds" logró generar 990 millones de rublos, o casi 10 millones de dólares, en ventas de entradas desde enero, según RBC, un diario de negocios ruso. ¿Cómo? Los "avances" que se proyectaron antes de la película de 6 minutos incluían las películas de larga duración "Avatar: The Way of Water", "Barbie" y "Oppenheimer".