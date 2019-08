Así era la supuesta red de mujeres que reclutaba menores para Epstein

New York.- Haley Robson era una estudiante de preparatoria del sur de la Florida de 16 años cuando una conocida de la escuela se le acercó en una piscina local con una oferta intrigante: ¿Le interesaría ganar dinero extra dando masajes a un multimillonario en Palm Beach?

Ella estuvo de acuerdo. Cuando Jeffrey Epstein intentó tocarla mientras ella le daba un masaje, vistiendo nada más que una tanga, ella le apartó la mano, dijo Robson en una declaración del 2009 en un caso civil. Pero continuó visitando la mansión de Epstein docenas de veces más, tras asumir un nuevo y lucrativo papel: reclutadora de otras adolescentes de su escuela.

“No tenía que convencerlas”, dijo en la declaración. “Les propuse la oferta. Ellas la aceptaron”.

Después del suicidio de Epstein en una celda de la cárcel de Manhattan a principios de agosto, las autoridades federales han reenfocado su investigación sobre más de media docena de empleadas, novias y asociadas en quienes, según los fiscales, confiaba para alimentar su insaciable apetito por las menores, según dos personas con conocimiento de la indagatoria. Robson, ahora de 33 años, se encuentra entre ellas.

Una revisión de las demandas, registros judiciales no revelados y declaraciones, realizada por The New York Times, junto con nuevas entrevistas, ofrece acusaciones inquietantes sobre cómo este pequeño grupo de mujeres ayudó a Epstein a reclutar a las niñas y a manejar la logística de sus encuentros con ellas.

La urgencia de la investigación en torno a las asociadas de Epstein resultó relevante el martes cuando unas dos docenas de mujeres le relataron sus desgarradores testimonios de cómo este hombre había abusado sexualmente de ellas ante un abarrotado tribunal en Manhattan.

El juez que supervisó el caso había invitado a las mujeres a hablar en una audiencia para desestimar las acusaciones contra Epstein en luz de su muerte.

Una de las mujeres bajo escrutinio, la novia de Epstein, Ghislaine Maxwell, ha sido acusada en varios juicios muy publicitados de supervisar los operativos para procurarle menores y mujeres jóvenes al ahora finado financiero, un cargo que ella ha negado firmemente.