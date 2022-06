Así es ser trans durante la guerra en Ucrania

Ciudad de México.- Desde que su edificio fue bombardeado, Oleksandra quiere huir de Ucrania. Pero esta traductora no tiene derecho a dejar el territorio porque, según su estado civil, es un hombre reclutable para el Ejército.

De piel morena y de 39 años, Oleksandra tuvo que dejar su ciudad de Mykolaiv, amenazada por la invasión rusa. Donde vive ahora, en la ciudad ucraniana de Odesa, se mantiene discreta con sus vecinos y omite su apellido en la entrevista.

Como ella, numerosas mujeres transgénero que no han modificado su estado civil se encuentran bloqueadas porque el Gobierno impide a los hombres dejar Ucrania para poder llamarlos a pelear contra Rusia.

Tengo miedo de sufrir discriminaciones si me llaman al frente. No puedo cruzar la frontera con mis documentos: no se corresponden con lo que soy".

Oleksandra, mujer transgénero en Ucrania.