'Asteroide' que se acerca a la Tierra sería en realidad viejo cohete de la NASA

Los Angeles Times

Cabo Cañaveral.– El equipo puede estar listo para un "asteroide" que se espera que sea atrapado por la gravedad de la Tierra y se convierta en una mini luna el próximo mes.

En lugar de una roca cósmica, el objeto recién descubierto parece ser un viejo cohete de una misión fallida de alunizaje hace 54 años que finalmente regresa a casa, según el principal experto en asteroides de la NASA. Las observaciones deberían ayudar a concretar su identidad, publicó Los Angeles Times.

"Estoy bastante entusiasmado con esto", dijo Paul Chodas. "Ha sido un pasatiempo para mí encontrar uno de estos y establecer ese vínculo, y lo he estado haciendo durante décadas".

Chodas especula que el asteroide 2020 SO, como se lo conoce formalmente, es en realidad la etapa superior del cohete Centaur que impulsó con éxito el módulo de aterrizaje Surveyor 2 de la NASA a la luna en 1966, antes de que fuera descartado. El módulo de aterrizaje terminó estrellándose contra la luna después de que uno de sus propulsores no se encendiera en el camino. Mientras tanto, el cohete pasó junto a la luna y se puso en órbita alrededor del sol como basura prevista, para no volver a ser visto nunca, tal vez hasta ahora.

Un telescopio en Hawai, el mes pasado, descubrió el misterioso objeto que se dirigía hacia nosotros mientras hacía una búsqueda destinada a proteger nuestro planeta de las rocas apocalípticas. El objeto se agregó rápidamente al recuento de asteroides y cometas del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, que se encuentran en nuestro sistema solar, que ahora está a solo 5 mil por debajo de la marca del millón.

Se estima que el objeto mide aproximadamente 8 metros según su brillo. Eso está en el estadio de béisbol del viejo Centauro, que tendría menos de 10 metros de largo, incluida la boquilla del motor, y 3 metros de diámetro.