Ataca hombre con cuchillo en Londres

Londres.- Elementos de la Policía de Reino Unido atendieron un ataque con cuchillo contra ciudadanos ocurrido en las cercanías del Puente de Londres.

De acuerdo con medios locales, varias personas resultaron heridas por un sujeto armado con un cuchillo, aunque hasta el momento se desconoce si hay muertos. Además, se señala que el atacante fue detenido y que fue herido por disparos de la Policía.

La Policía británica informó después que está abordando el incidente como un presunto ataque terrorista, aunque subraya que las circunstancias del suceso "continúan sin estar claras"

"Solo estaba caminando por el puente cuando escuche cuatro o cinco disparos a mis espaldas", narró una testigo al diario The Sun.

"Solo corrí, nunca voltee a ver. No tenía idea si era la policía o no. Estaba aterrada", agregó.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a un sujeto herido en el suelo del puente siendo sometido por varios elementos de la Policía.

El reportero de la BBC John McManus se encontraba en la zona y dijo que al principio pensó que había ``una pelea``, pero luego se oyeron disparos.

El Servicio de Ambulancias de Londres dijo que había socorristas en el lugar.

Se podía ver a policías alejando a la gente del extremo norte del puente, que une el distrito comercial de la ciudad con la orilla sur del río Támesis.

La Policía de la Ciudad de Londres, la fuerza responsable del distrito de negocios, urgió a la gente a alejarse de la zona.

El Puente de Londres fue el escenario de un ataque en 2017, cuando hombres inspirados por el grupo Estado Islámico atropellaron a varias personas en el puente, matando a dos, antes de matar a puñaladas a varias personas en el cercano barrio Market.