Ataca Trump a jueza pese a advertencias

Nueva York, Estados Unidos.- Donald Trump está atacando a la jueza federal que supervisa el caso de conspiración electoral en su contra, días después de que ella le advirtiera que no hiciera declaraciones inflamatorias sobre el caso.

El ex Presidente hizo publicaciones el lunes en su red de medios sociales llamando a la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Tanya Chutkan, "altamente partidista" y "¡MUY PARCIAL E INJUSTA!" debido a sus comentarios previos en un caso separado en el que supervisaba la sentencia de uno de los acusados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Chutkan impuso una orden de protección en una audiencia el viernes en el caso, limitando qué pruebas entregadas por los fiscales, el ex Presidente y su equipo legal pueden divulgar públicamente. Advirtió a los abogados de Trump que su defensa debería presentarse en el tribunal y "no en internet".

De todos modos, Trump publicó sobre el caso en línea, arremetiendo contra la jueza.

Un portavoz del Fiscal Especial Jack Smith se negó a hacer comentarios el lunes.

Los fiscales solicitaron la orden de protección después de llamar la atención sobre otra publicación anterior en la plataforma de redes sociales de Trump, en la que dijo que "irá tras" aquellos que van tras de él. Los fiscales dijeron que compartir pruebas de manera inadecuada podría tener un "efecto perjudicial de intimidación en los testigos".

Chutkan dijo que si alguien hace declaraciones "inflamatorias" sobre el caso, estaría inclinada a acelerar el proceso hacia el juicio para prevenir cualquier intimidación de testigos o contaminación del grupo de jurados.

La jueza estuvo de acuerdo con el equipo de defensa de Trump en una versión menos estricta de una orden de protección que prohíbe la divulgación pública solo de materiales considerados sensibles, como material de gran jurado. Sin embargo, los fiscales consideran que la mayoría de las pruebas en el caso son sensibles, y en gran medida se puso del lado del gobierno en lo que se refiere a qué pruebas recibirán esa etiqueta y protecciones.

Las órdenes de protección son habituales en casos penales para resguardar la divulgación de información sensible que podría afectar el juicio.

En su publicación en las redes sociales el lunes, Trump citó las declaraciones que Chutkan hizo en una audiencia de sentencia en 2022 para Christine Priola, una mujer de Ohio que se declaró culpable el año pasado de obstruir la certificación de la victoria electoral de Biden por el Congreso, uno de los mismos cargos a los que Trump se enfrenta.

"Las personas que asaltaron ese Capitolio estaban allí en fidelidad, en lealtad, a un solo hombre, no a la Constitución, de la cual la mayoría de las personas que comparecen ante mí parecen lamentablemente ignorantes; no a los ideales de este país y no a los principios de la democracia", dijo Chutkan, según una transcripción de la audiencia de octubre de 2022.

"Es una lealtad ciega a una sola persona que, por cierto, sigue en libertad hasta el día de hoy".

Los fiscales del equipo del Fiscal Especial Smith han solicitado al juez que fije una fecha de juicio para el 2 de enero, que es menos de dos semanas antes de las asambleas electorales de Iowa, las primeras en la nación. Esto provocó otras publicaciones enojadas en línea por parte de Trump la semana pasada.

Trump y sus abogados afirmaron que la orden de protección propuesta por los fiscales, que buscaba evitar la divulgación pública de todas las pruebas que proporcionan a la defensa, violaría sus derechos de libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda. Y el republicano ha prometido seguir hablando sobre el caso, así como sobre sus otros desafíos legales, mientras vuelve a hacer campaña por la Casa Blanca.

Trump habló sobre el caso mientras hacía campaña en la Feria Estatal de Iowa durante el fin de semana, negándose a decir a los reporteros si cumpliría con la orden de protección.

"Todo esto es falso, fue difundido por Biden, porque no pueden ganar una elección de manera justa", dijo.

"Obviamente ella quiere verme tras las rejas. ¡MUY PARCIAL E INJUSTA!", escribió Trump sobre Chutkan en otra publicación el lunes.

Chutkan, una ex defensora pública asistente que fue nominada para el cargo por el Presidente Barack Obama, fue confirmada con el apoyo republicano en una votación de 95-0 en el Senado en 2014.

Ella ha sido una de las juezas más rigurosas en castigar a los alborotadores que asaltaron el Capitolio. Los jueces federales en Washington han condenado a casi 600 acusados por su participación en el ataque, que fue alimentado por las infundadas afirmaciones de Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas por fraude.

Sin embargo, el caso citado en la publicación de Trump es uno en el que Chutkan en realidad impuso una sentencia más leve de la que los fiscales buscaron. Ella sentenció a Priola a 15 meses de prisión. Los fiscales federales habían pedido 18 meses.