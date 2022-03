Aterriza de emergencia avión donde viajaba Donald Trump

Un avión que transportaba al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Nueva Orleans el pasado fin de semana tras sufrir una falla de motor sobre el Golfo de México, confirmó una persona familiarizada con el incidente. Los detalles del aterrizaje de emergencia, reportados por primera vez por Politico, fueron confirmados por la persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto y que lo hizo bajo condición de anonimato. El fallo del motor se produjo poco antes de las 23:00 horas del sábado, cuando el ex presidente viajaba en el avión privado de un donante desde un retiro de donantes del Comité Nacional Republicano en Nueva Orleans. Trump regresaba a su propiedad Mar-a-Lago, en Florida. Uno de los motores del avión falló aproximadamente 120 kilómetros (75 millas) después de despegar del Aeropuerto Lakefront, en Nueva Orleans, según la persona familiarizada con el hecho. Trump viajaba con asesores, un equipo del Servicio Secreto y personal de apoyo. Un vocero de Trump confirmó que hubo un aterrizaje de emergencia, pero no quiso comentar más al respecto. El ex mandatario estuvo en Nueva Orleans para hablar con los principales donantes republicanos durante una reunión privada en el hotel Four Seasons. Tras el aterrizaje de emergencia, el equipo de Trump consiguió el avión privado de otro donante y el ex presidente acabó llegando a Mar-a-Lago a primeras horas de la mañana siguiente. No se informó de ningún herido.