Atrae machismo de Trump a latinos simpatizantes

Reforma

Washington.- Llegaron a la habitación para animar a sus héroes. La multitud de más de 100 gritó con entusiasmo por Henry Cejudo, un héroe local y medallista de oro olímpico, hijo de inmigrantes indocumentados de México que se había convertido en una superestrella de las artes marciales mixtas. Pero realmente estaban allí para celebrar al Presidente Donald Trump.

Con sombreros rojos de Make America Great Again, varios hombres sostenían banderas estadounidenses gigantes y se pararon frente a varios carteles de campaña: "Latinos por Trump", "Policías por Trump" y otro implorando que enviaran el mensaje de texto "WOKE" (Despierto) para obtener la información más reciente sobre la campaña.

En palabras de Eric Trump, hijo del Presidente y cabeza de cartel del evento, la batalla es simple. Es correcto contra incorrecto, dijo, ante una fuerte ronda de vítores.

"Están tratando de cancelar nuestra voz, muchachos".

Los hombres son el núcleo de la base de Trump. En las encuestas, existen brechas de género en casi todos los grupos demográficos: entre los votantes blancos, entre los ciudadanos mayores, entre los votantes sin título universitario, los hombres tienen muchas más probabilidades que las mujeres de apoyar su reelección.

Y poco de ese apoyo ha cambiado en los días desde que Trump anunció que había dado positivo por el coronavirus. Las encuestas sugieren que esta elección presidencial podría resultar en la mayor brecha de género desde la aprobación de la Enmienda XIX hace un siglo.

Luego está una de las preguntas más duraderas del apoyo de Trump: ¿Quiénes son casi el 30 por ciento de los votantes hispanos que dicen que lo apoyan, a pesar de su retórica y políticas antiinmigrantes?

No hay una respuesta simple. Trump tiene un fuerte respaldo de los exiliados cubanos y venezolanos en el sur de Florida, a quienes les gusta su postura contra el comunismo. Y su campaña ha cortejado fuertemente a los latinos evangélicos en todo el país. Pero ningún otro grupo preocupa más a los demócratas que a los hombres hispanos nacidos en Estados Unidos, en particular a los menores de 45 años, quienes, según las encuestas, son muy escépticos con respecto al exvicepresidente Joe Biden.

Sin embargo, lo que ha alejado a tantos votantes mayores, mujeres y suburbanos es una parte clave del atractivo de Trump para estos hombres, según muestran las entrevistas con docenas de hombres mexicoestadounidenses que apoyan a Trump: para ellos, el atractivo machista de Trump es innegable. Es enérgico, rico y, lo más importante, no se disculpa. En un mundo donde en cualquier momento alguien puede ser atacado por decir algo incorrecto, él dice algo incorrecto todo el tiempo y no se molesta en autoflagelarse.

"Me siento tan poderoso", declaró el Presidente en un mitin en Florida el lunes, de pie frente al Air Force One. Para que nadie se pierda el mensaje, la manifestación terminó con "Macho Man" de Village People a todo volumen en los altavoces.

Paul Ollarsaba Jr., un veterano de la Marina de 41 años, votó por un republicano por primera vez en 2016, convencido por lo que vio como el compromiso de Trump con el Ejército.

"Soy mexicano", dijo Ollarsaba, y agregó que durante años pensó que eso significaba que tenía que votar por los demócratas. Cuando comenzó a apoyar a Trump en 2016, su familia lo condenó al ostracismo. "Mis padres dicen: '¿Por qué apoyas a un racista? Eres mexicano, tienes que votar así '", dijo. "No, es mi país. Es miedo, la gente tiene miedo de decir que apoya al Presidente ".

Cejudo claramente no tenía tal miedo. Cuando Trump organizó grandes manifestaciones en Nevada el mes pasado, Cejudo se unió a varios otros luchadores de artes marciales mixtas que respaldaron su campaña.

"He sido el mayor admirador de él", dijo Cejudo, de 33 años, recordando haber visto "The Apprentice" en una clase de secundaria. "Necesitamos un hombre de negocios, necesitamos a alguien así para dirigir nuestro país".

Otros asistentes al evento con Cejudo y Eric Trump hablaron de ver a Trump en "The Apprentice" y dijeron que les gustaba su estilo fuerte, su aparente confianza en sus propias opiniones. En las entrevistas, dijeron que veían sus acciones como Presidente de la misma manera: incluso aquellas con los que no están totalmente de acuerdo, las ven como una prueba más de su fuerza.

Dijeron que no veían su desafío a las órdenes médicas frente a su propia enfermedad como un signo de un liderazgo deficiente, sino como el de un hombre que hace su propia investigación para llegar a su propia conclusión. Ven su desdén por las mascarillas como un ejemplo de su dureza, sus incesantes interrupciones durante el debate con Biden como un uso efectivo de su poder.

"Lo vimos siendo un jefe", dijo Edwin Gonzales, de 31 años, quien sostenía una gran bandera estadounidense frente a la oficina de campaña de Trump. "Y verlo bajar las escaleras eléctricas es básicamente lo mismo: es como, 'Diablos, el jefe se ha retirado y está compitiendo para ser Presidente'. Eso es lo emocionante ".

Gonzales agregó que para él, y para muchos otros partidarios de Trump, el Presidente representaba lo mejor del capitalismo, y agregó: "Es un jefe y ellos querían ser él, lo idolatran".

En el evento, los votantes dijeron que admiraban a Trump y también criticaron a Biden, a quien muchos de estos partidarios describieron como débil y merecedor de la etiqueta despectiva acuñada por la campaña de Trump: "Basement Biden" ("Bidel el del sótano", en referencia a que no realiza grandes eventos públicos).

De hecho, muchos de estos hombres descartan la necesidad de usar m,ascarillas. Después de ser proyectado con controles de temperatura en el evento con Eric Trump y Cejudo, casi ninguno de los miembros de la audiencia usó una mascarilla, ni ninguno de los oradores.

Biden se ha burlado de la renuencia de Trump a las mascarillas. "¿Qué es esta cosa machista, 'no voy a usar una máscara'?" dijo durante un evento este mes. El comentario llevó a un comentarista de Fox a replicar que Biden "también podría llevar un bolso con esa mascarilla".

"Estamos en un punto de inflexión en este país donde podemos tener miedo o seguir adelante", dijo Ricco Rossi, de 40 años. "Creo que lo que han hecho en los últimos meses, han dañado más a su partido. Intentan asustarnos".

Aunque las mujeres hispanas apoyan abrumadoramente a Biden, los hombres hispanos parecen tener una incomodidad persistente, y las encuestas muestran que él lucha por mantener a más del 60 por ciento del grupo, muy por debajo de su promedio entre los votantes no blancos. (Las encuestas muestran que todavía está muy por delante del apoyo de aproximadamente 30 por ciento de los votantes hispanos de Trump). Biden no ha hecho lo suficiente para acercarse directamente a estos jóvenes latinos, dicen estrategas republicanos y demócratas.

"Tienes a estos hombres hispanos nacidos en Estados Unidos menores de 40 años que son bastante trumpistas, la pregunta es ¿por qué?" dijo Mike Madrid, un consultor republicano involucrado con el Proyecto Lincoln, que está trabajando para sacar a Trump de la Casa Blanca.

Ambos partidos a menudo han centrado sus esfuerzos de alcance en los votantes blancos de la clase trabajadora, aunque muchos hombres hispanos comparten las mismas prioridades básicas. "Dominan el inglés, están enfrentando situaciones económicas muy similares, escuchando los mismos medios", dijo Madrid.

Después de enfrentar meses de críticas persistentes de que no estaba haciendo lo suficiente para llegar a los votantes latinos, la campaña de Biden ha lanzado varios anuncios en español en las últimas semanas, incluido uno con Bad Bunny. Otros anuncios se centran en gran medida en la forma en que la Administración Trump se ha dirigido a los latinos, un mensaje que simplemente no resuena entre los hombres que no quieren verse compadecidos.

Algunos demócratas sostienen que el apoyo a Trump es un ejemplo de cultura machista, venerando los roles de género tradicionales y una especie de hipermasculinidad. Pero el entusiasmo apunta a algunas de las tendencias subyacentes entre los latinos nacidos en Estados Unidos. Más mujeres hispanas que hombres asisten y se gradúan de la universidad, mientras que los hombres hispanos tienden a estar sobrerrepresentados en las instituciones policiales, incluidas las fuerzas armadas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Sin embargo, la Admiración por Trump también revela algo más profundo. Los encuestadores demócratas que han seguido de cerca a los hombres hispanos dicen que es más probable que den prioridad al empleo y la economía y que menos se preocupen por la inmigración y el racismo.

Muchos hombres hispanos se enfocan singularmente en ganarse la vida, en obtener una ventaja económica que pueden transmitir a sus hijos. Existe una profunda creencia en una mentalidad que se adapta a sus necesidades, y que Trump no hizo tal cosa parece absolutamente fuera de lugar.

Joshua Tapia, un cajero de 35 años, dijo que antes de la pandemia creía que estaba mucho mejor económicamente, porque comenzó a invertir en la bolsa de valores. ¿Y ahora?

"Muchos trabajos están sufriendo en este momento, y no culpo a Trump, solo culpo a las circunstancias, desafortunadamente", dijo. "Nadie podría haber visto cómo se desarrolló esto".

Incluso los demócratas devotos han criticado a Biden por ofrecer un mensaje económico algo confuso, en un momento en que la pandemia ha dejado a más del 10 por ciento de los latinos desempleados y a muchos más con una reducción de salarios.

"En la comunidad latina, usted se define por su capacidad para dar", dijo Tomás Robles Jr., director ejecutivo de Lucha, un grupo progresista que hace campaña por Biden y otros demócratas en Arizona.

"Las personas que viven en un estado perpetuo de inseguridad económica quieren mirar a su alrededor y al menos creer que pueden triunfar en esta economía. Biden necesita tener un mensaje de que ellos importan, que va a crear una realidad económica que ellos tienen la capacidad de hacer".

En entrevistas con decenas de hispanos partidarios de Trump en eventos en Florida, Nuevo México, Nevada y Arizona durante el último año, casi todos dijeron que su decisión política enfureció a algunos amigos y familiares, y rechazaron cualquier sugerencia de que su apoyo se basara en actitudes antiinmigrantes.

Y tampoco es una asimilación del todo: estos hombres se enorgullecen de ser latinos, específicamente hijos y nietos de inmigrantes mexicanos, y muchos se han esforzado por seguir hablando español.

Muchos dicen que es atractivo ser una curiosidad política y votar de manera diferente a la gran mayoría de los latinos.

Incluso Cejudo, la estrella de MMA, le dijo a la multitud entusiasta en el sur de Phoenix que lo habían rechazado por sus opiniones, pero que eso lo había hecho más abierto sobre ellas.

"Recibir críticas como latino, ¿saben lo que eso me dice?", arengó. "Que hay mucha ignorancia".

Le dijo al grupo, partidarios de un presidente cuya primera campaña se basó en gran medida en oponerse a la inmigración ilegal, que su propia madre venía de México "de una manera políticamente incorrecta". Dijo que su padre fue deportado más tarde, mientras que su madre lo ayudó a alimentar sus sueños de convertirse en un atleta olímpico. Luego posó para las fotos con una llamativa flexión de bíceps.