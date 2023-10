Atrapados en Gaza

Cortesía / Doron Katz Asher (centro); Raz, de 4 años (izquierda) y Aviv, de 2 (derecha), han sido rehenes de militantes de Hamas desde el 7 de octubre

Cuando Chen Dori-Roberts vio el vídeo de TikTok, lo primero que pensó fue que parecía una película de Hollywood filmada en una tierra lejana. El vídeo mostraba a varias mujeres sentadas en un vehículo bajo, rodeadas de militantes armados.

Fue entonces cuando el residente de Leander reconoció a una de las mujeres en el video. Era su prima Doron Katz Asher, de 34 años.

“Al principio no me di cuenta de que era ella porque no se parecía en nada a la que siempre había visto”, dijo Dori-Roberts. “Y luego puedes ver a mi tía y a otra persona abrazando a las niñas”. Las niñas, de 2 y 4 años, son hijas de Asher, que viven con la prima de Dori-Roberts y su marido en Israel.

El 7 de octubre, Asher y sus hijas estaban visitando a la madre de Asher en el sur de Israel, cerca de su frontera con la Franja de Gaza, cuando militantes de Hamas irrumpieron en su kibutz y tomaron a la familia como rehén.

El vídeo, que parecía haber sido publicado en las redes sociales por militantes de Hamas, transmitía algunas de las atrocidades cometidas como parte de un violento ataque terrorista que despertó un conflicto de décadas entre Israel y los territorios palestinos.

Dos semanas después, las familias de los tejanos siguen atrapadas en la región mientras que otras son rehenes de los militantes de Hamas, que atacaron a Israel en un ataque sorpresa el 7 de octubre, matando a más de 1,400 personas, incluidos niños.

En respuesta, Israel lanzó ataques aéreos y sitió a Gaza, cortando el acceso al agua, alimentos y suministros médicos a más de dos millones de personas, lo que ha resultado en una crisis humanitaria entre los civiles que viven en la zona.

Los familiares de los texanos que no pueden salir de la zona de guerra piden más apoyo al Departamento de Estado de Estados Unidos para traer a sus seres queridos a casa.

Visita de familia

Mai Abushaaban, una palestina estadounidense, es una de ellas.

Su madre y su hermana viajaron a Gaza desde Sugar Land en agosto para visitar a su familia y cuidar al anciano abuelo de Abushaaban. Pero cuando estalló la guerra en respuesta al ataque de Hamas (con ataques aéreos que llovieron sobre el área de 140 millas cuadradas de Gaza, donde vive gran parte de la familia de Abushaaban), ella temió por las vidas de su madre y su hermana.

El viernes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hamás había liberado a dos rehenes estadounidenses, una madre y su hija, que también son ciudadanas israelíes. Blinken dijo que otros 10 siguen desaparecidos en el conflicto, pero algunos de los cuales están en manos de Hamás entre los 200 rehenes estimados.

Un grupo de estadounidenses, 32 miembros de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Cactus, a unas 60 millas al norte de Amarillo, regresaron a Texas la semana pasada después de quedar varados durante una peregrinación a Israel, según el representante estadounidense Ronny Jackson, republicano por Amarillo .

El grupo viajó a Jordania cuando no pudieron encontrar una salida segura de Israel y comenzaron a quedarse sin suministros médicos que necesitaban algunos miembros del grupo, dijo Jackson en un comunicado la semana pasada.

En una declaración compartida por la oficina de Jackson, el obispo de la iglesia expresó su gratitud por la ayuda del congresista para traerlos de regreso al país.

La iglesia no respondió la semana pasada a una consulta en busca de más información.

Andrew Mahaleris, portavoz de la oficina de Abbott, dijo que los funcionarios de Texas han estado hablando con el gobierno federal, organizaciones sin fines de lucro y el Consulado General de Israel sobre el estatus de los texanos afectados por el ataque de Hamas.

“Si bien continuamos trabajando con el Consulado General de Israel, el 17 de octubre se nos informó que todos los tejanos que buscaban evacuar habían podido hacerlo. Si algún texano todavía necesita regresar a casa desde Israel, el estado está preparado para acomodarlo y brindarle el apoyo necesario”, dijo Mahaleris.

Mahaleris no respondió a preguntas posteriores sobre los texanos atrapados en Gaza. La oficina del gobernador no respondió a una pregunta sobre cuántos texanos están allá.

Mal momento

Cuando Dori-Roberts se despertó la mañana del 8 de octubre, tomó su teléfono y envió a sus familiares en Israel fotos de su esposa e hijas asistiendo a un concierto en Dallas la noche anterior.

“¿Qué pasa con las fotos? Estamos en guerra”, fue la respuesta.

Durante las siguientes horas, Dori-Roberts se enteró de que su tía, su prima y sus dos hijas pequeñas habían sido tomadas como rehenes a media mañana del día anterior después de que militantes de Hamas irrumpieran en el asentamiento donde se alojaban.

Asher, su prima, había viajado al sur de Israel con sus dos hijas, Aviv, de 2 años, y Raz, de 4, para la festividad judía Shemini Atzeret, para visitar a su madre Efrat Katz, de 67 años, y a la pareja de su madre, Gadi Moses, de 79.

En lugar de disfrutar el fin de semana, Asher y su familia fueron despertados por cohetes a las 6:30 am y les dijeron que se escondieran y se atrincheraran dentro de la habitación segura de su casa. Poco después, recibieron mensajes de WhatsApp que les alertaban de que militantes de Hamas habían traspasado la puerta del kibutz y estaban saqueando casas.

Asher envió mensajes a la familia sobre lo aterrorizada que estaba, escondida en la habitación segura con su madre y sus hijas, según se enteró Dori-Roberts más tarde. Pero cuatro horas después de que las sirenas de advertencia despertaran a Asher y su familia, toda comunicación se detuvo.

Un mar de malas noticias

La semana pasada, Dori-Roberts se enteró de que su tía estaba entre los muertos. Aún desconoce el paradero del resto de su familia.

“Estoy deseando que llegue ese día en el que podré verlas, lo tengo como un recuerdo muy, muy lejano. Pero ahora mismo, es hora tras hora, día tras día, intentar vivir esto, intentar ser padre, intentar abrazar a los hijos, intentar ir a trabajar, intentar ser un buen padre, un buen compañero”, dijo.

Dijo que “olas y olas y olas” de malas noticias han confundido la capacidad de Dori-Roberts para procesar lo sucedido en las últimas dos semanas.

Las capas de dolor de Dori-Roberts se han intensificado por el debate en línea en torno al tenso conflicto que ha durado décadas. La complejidad del conflicto, afirmó, se está reduciendo a opiniones generalizadas sin suficientes matices ni comprensión.

“Ver gente sin educación literalmente no tiene ni idea de este conflicto porque es muy complicado, aceptando una señal a ciegas”, dijo Dori-Roberts sobre la posición de muchos liberales en EU. “Se puede apoyar a Palestina, pero no apoyar el terrorismo”.

La semana pasada, el gobernador Greg Abbott instó a las escuelas de Texas a utilizar recursos de la Agencia de Educación de Texas para enseñar a los estudiantes sobre la guerra entre Israel y Hamas, en un esfuerzo por prevenir la desinformación y los prejuicios contra la comunidad judía. El vicegobernador Dan Patrick condenó enérgicamente el antisemitismo en el Partido Republicano de Texas el lunes y anunció que su campaña comprará 3 millones de dólares en bonos de Israel, la misma cantidad que Patrick recibió a principios de este año de Defend Texas Liberty, un grupo que recientemente recibió al supremacista blanco Nick Fuentes.

Salida peligrosa

Cuando Abushaaban se enteró del ataque de Hamás del 7 de octubre, supo por el tiempo que vivió y trabajó en Gaza que pronto sería imposible escapar de la franja de tierra donde vivía la mayoría de la familia de su madre.

Dos meses antes del ataque, la madre y la hermana de Abushaaban viajaron a Gaza para ayudar a cuidar a su abuelo enfermo. Pero con Gaza sumida en la violencia, “¿Adónde iban a huir?” preguntó la estudiante de posgrado de 22 años desde Sugar Land, donde vive con sus padres y cuatro hermanos. “¿Cómo sería la seguridad para ellos?”

Todos los días Abushaaban intenta hablar con su madre. Algunos días tiene éxito. Algunos días tiene que llamar ocho o nueve veces durante el día para localizarla. Algunos días no puede comunicarse con ella en absoluto.

Una semana después, Abushaaban acababa de colgar con su madre cuando habló con The Texas Tribune. Su madre y su hermana se alojan con otras 70 personas que huyeron al sur en dos pequeños apartamentos cerca de la frontera con Egipto. “Mi madre y mi hermana están atrapadas entre dos llamas”, dijo, dividida entre la seguridad de Texas y la carga de dejar a su familia atrás en Gaza.

Abushaaban criticó al Departamento de Estado de Estados Unidos por dar prioridad a los estadounidenses que se encuentran en Israel sobre los atrapados en Gaza. Dijo que ha recibido muy poco apoyo u orientación del gobierno federal.

“Si realmente valoramos la vida humana y condenamos la pérdida de vidas civiles, tenemos que aplicar ese estándar a ambas partes, no sólo a una”, dijo Abushaaban.