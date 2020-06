Aumentan 73% muertes por virus en cárceles de EU

Reforma

Nueva York, EU.- Los casos de Covid-19 en las prisiones de Estados Unidos se han disparado en las últimas semanas, incluso cuando la tasa general de infección diaria en el país se ha mantenido relativamente estable.

El número de reclusos infectados en todo el país se ha duplicado el último mes, a más de 68 mil. Las muertes en prisión relacionadas con el coronavirus también han aumentado un 73 por ciento desde mediados de mayo. El total ahora es de más de 600.

Por ahora, los cinco brotes más grandes del virus en EU no están en empacadoras de carne o asilos para ancianos, sino dentro de instituciones correccionales, según datos recopilados por The New York Times.

Y el riesgo de más casos parece inminente: el rápido aumento de los casos de virus en prisiones se produce cuando los manifestantes arrestados durante protestas contra el racismo y la brutalidad policial en las últimas semanas a menudo han sido recluidos en celdas de cárceles locales que ya luchaban contra brotes de la enfermedad.

En todo el país, la respuesta de las autoridades carcelarias en cuanto a las pruebas y cuidados sanitarios en las instalaciones ha sido confusa y desigual.

En entrevistas, los funcionarios de prisiones y cárceles reconocieron que su enfoque se basó en gran medida en la prueba y error, y que una respuesta efectiva y consistente sigue siendo difícil de alcanzar.

"Si hubiera habido claramente una estrategia correcta, todos lo hubiéramos hecho", dijo Owen Murray, médico de la Universidad de Texas que supervisa la atención médica en decenas de prisiones de ese estado.

"No existe una estrategia adecuada clara aquí. Hay muchas opciones diferentes que uno podría tomar, las cuales serán decisiones en el momento".

Esa respuesta inconsistente contrasta con los esfuerzos para detener la propagación en otras focos conocidos del virus. Gran parte de la industria de cruceros ha cerrado. El personal y los residentes de hogares para ancianos en varios estados ahora se enfrentan a pruebas obligatorias. Y muchas plantas procesadoras de carne han sido cerradas para una extensa limpieza.

A medida que aumenta el número de personas en las cárceles, también aumenta el temor entre los reclusos que dicen que las autoridades han hecho muy poco para protegerlos.

"Es como una espada que cuelga sobre mi cabeza", dijo Fred Roehler, de 77 años, un recluso en una prisión de California que tiene enfermedad pulmonar inflamatoria crónica y otras enfermedades respiratorias.

"Cualquier oficial puede traerlo".