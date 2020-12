Aumentan viajes por fiestas en EU, pese a pandemia

Reforma

Tampa, EU.- Algunos son ancianos y piensan que no les quedan muchas Navidades. Otros están tratando de mantener vivo el romance a distancia. Algunos simplemente anhelan la conexión humana que ha estado ausente durante los últimos nueve meses.

Millones de estadounidenses viajan antes de Navidad y Año Nuevo, a pesar de las súplicas de los expertos en salud pública de que se queden en casa para evitar alimentar la pandemia de coronavirus que ha matado a más de 320 mil personas en todo el país.

Mucha gente en los aeropuertos esta semana pensó largo y tendido sobre si ir a algún lugar y encontró una manera de racionalizarlo.

"Mi mamá lo vale. Necesita mi ayuda ", dijo Jennifer Brownlee, de 34 años, una pesquera de Bayou La Batre, Alabama, que estaba esperando en el aeropuerto de Tampa para volar a Oregón a ver a su madre, que acaba de perder una pierna. "Sé que Dios me cuida. No va a dejar que me enferme".

Brownlee dijo que usaría una máscara en el avión "por respeto" a los demás pasajeros, pero que su sistema inmunológico y Jesucristo la protegerían.

Más de 5 millones de personas pasaron por los puntos de control de seguridad de los aeropuertos del país entre el viernes y el martes, según la Administración de Seguridad del Transporte.

Eso es un 60 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado. Pero asciende a alrededor de un millón de pasajeros por día, o lo que Estados Unidos vio en los días previos al Día de Acción de Gracias, cuando algunos estadounidenses también ignoraron las advertencias y terminaron contribuyendo al aumento en Estados Unidos.

Michelle Lopez se preguntó si tomó la decisión correcta después de volar desde Houston a Norfolk, Virginia, donde su novio sirve en la Marina.

"No quería ir, pero no lo había visto en mucho tiempo", dijo la joven de 24 años, quien vio por última vez a su novio hace unos cinco meses y estaba tratando de mantener su relación.

Antes de volar, López tomó una prueba de Covid-19 que resultó negativa. Pero los dos aviones que tomó ofrecían poco espacio para el distanciamiento social. Algunos pasajeros se quitaron las máscaras para comer o beber. Y no todos usaron las toallitas que ofrecen las aerolíneas para desinfectar los apoyabrazos y las mesitas.

Su escala en el aeropuerto O'Hare de Chicago fue igualmente inquietante, dijo. Estaba lleno de gente y se sentía con alta temperatura debido a ello. Algunas personas usaban sus máscaras debajo de la nariz. En los baños, no todos se lavaron las manos durante al menos 20 segundos, dijo López.

Trabaja como asistente médica en el consultorio de un médico. Tendrá que ponerse en cuarentena durante 10 días en casa y volver a hacerse la prueba antes de regresar al trabajo.

Joan Crunk, de 75 años, y su esposo, Jim, de 80, de Grandview, Missouri, estaban en el aeropuerto de Kansas City el martes, esperando para recoger a su hija y su yerno, que volaban desde Savannah, Georgia, y planearon para quedarse con ellos hasta el 2 de enero. Había pasado un año desde que se habían visto.

Joan Crunk dijo que hablaron mucho sobre si reunirse.

"Es muy duro y somos mayores. Mi esposo tiene 80 años. No hay garantía de un año para el siguiente", dijo mientras música navideña sonaba por los altavoces del aeropuerto.

El Cirujano General de Estados Unidos, Jerome Adams, alentó a las personas a celebrar solo con las personas de sus hogares, pero agregó que si no pueden seguir la guía, deben tomar precauciones, como garantizar una buena ventilación en el hogar.

"No podemos permitir que la fatiga nos haga tomar malas decisiones en esta temporada navideña que terminen haciéndonos retroceder, especialmente cuando estamos tan increíblemente cerca de lograr que nosotros y los demás crucemos la línea de meta", dijo, refiriéndose al inicio de la vacunación contra Covid-19.

En general, la Asociación Automovilística Estadounidense proyectó que alrededor de 85 millones de personas viajarán entre el miércoles y el 3 de enero, la mayoría en automóvil. Eso sería una caída de casi un tercio con respecto al año anterior, pero aún es un gran número en medio de una pandemia.

Janeen Pierre estaba haciendo malabarismos con una pila de equipaje el martes y llevando a sus dos niñas al baño en el aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte, antes de abordar su vuelo a Orlando, Florida.

Pierre y su esposo habían planeado pasar la Navidad en un crucero en Disney, pero la pandemia cambió su itinerario y en su lugar llamó a las fiestas en los parques temáticos de Disney.

"Disney reembolsó todo nuestro dinero, pero American Airlines no lo hizo. Así que vamos a tener una Navidad muy Disney ", dijo, y agregó que sus hijas apenas podían contener su entusiasmo por visitar el Castillo de Cenicienta.

Aun así, dijo: "Con las nuevas cepas que están saliendo, no sé si esta es la idea más inteligente".

Doreen Lindsay, una doctora de 48 años, estaba en una escala en Atlanta, viajando a su casa en Memphis, Tennessee, desde el área de San Diego, donde trabajó con pacientes con Covid-19 en un hospital en una tienda de campaña. Ella planeaba estar con su hijo durante las vacaciones.

"Somos mi hijo y yo, solamente. Somos él y yo. Hemos pasado por muchas cosas. Y está emocionado. ¿Puedes creerlo? Un hombre de 18 años feliz de que su mamá regrese a casa", dijo.

Lindsey dijo que los trabajadores del hospital de campaña se aislaron cuando completaron la tarea y fueron examinados con regularidad, incluso hasta cuatro veces en un lapso de cuatro días antes de irse.

En cuanto a sus viajes, "no es solo 'oh, recreación'. Regreso a mi casa. No voy a ir a otro ", dijo. "El riesgo tiene que valer la pena por los beneficios".