Auto atropella a manifestantes en Nueva York; reportan varios heridos

Estados Unidos

Un automovilista embistió el viernes a varios peatones que participaban de una protesta de Black Lives Matter en Manhattan, Nueva York, según informes de la policía y los medios de comunicación.

"I don't know all the details, but this was the arrest after multiple #protesters were run down by a car in #MurrayHill just a little while ago. The neighborhood is filled w/cops right now @nytimes @NY1 pic.twitter.com/nOL1H2aArO

— dina regine (@dinaregine) December 11, 2020"

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo a la AFP que el vehículo atropelló a "varias" personas en el área de Murray Hill en Manhattan a las 16H08 locales (21H08 GMT).

Un número indeterminado de personas han resultado heridas. Han sido trasladadas a varios hospitales", dijo. "No se cree que ninguna de las lesiones sea potencialmente mortal", añadió el portavoz.

Dijo que era "demasiado pronto para saber" si se trató de un acto intencional o de un accidente de tráfico.

El conductor permaneció en el lugar", dijo el portavoz, y agregó que la persona estaba bajo custodia.

ABC News informó que el vehículo embistió a varias personas que participaban en una protesta de Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

El medio agregó que entre 40 y 50 manifestantes estaban en el área en ese momento, que la protesta se había extendido a la calle y que los manifestantes habían rodeado un automóvil.

El auto luego embistió a los manifestantes, hiriendo al menos a seis de ellos, agregó ABC. Indicó que el vehículo era conducido por una mujer a la cual la policía estaba interrogando.

"Por favor, evite el área de la 3ª Avenida y la 39ª Avenida en Manhattan debido a una colisión vehicular que involucra a varios peatones. La información en este momento es preliminar, habrá actualizaciones", tuiteó el Departamento de Policía de Nueva York.

Fuente: www.excelsior.com.mx