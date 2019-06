Avala EU fondo para desastres y migrantes

Luego de una larga espera, el proyecto de ley de ayuda para desastres de 19.1 mil millones de dólares que había sido retrasado por la Cámara de Representantes, fue aprobado y dirigido al Presidente Donald Trump para su promulgación, superando así meses de luchas internas y enfrentamientos entre Trump y los demócratas del Congreso.



La medida enfrentó retrasos, entre otras cosas, por la solicitud de más de 4 mil millones de dólares de Trump para atender a miles de inmigrantes en su mayoría centroamericanos que se encuentran en la frontera sur.





Las partes redujeron sus diferencias, pero no pudieron llegar a un acuerdo, aunque los legisladores coinciden en que se necesitará otro proyecto de ley casi de inmediato para rellenar las cuentas de las agencias casi vacías para atender a los migrantes.



"Debemos trabajar juntos rápidamente para aprobar un proyecto de ley que aborde el aumento de niños no acompañados que cruzan la frontera y que les brinde a las agencias policiales los fondos que necesitan", dijo la republicana del Comité de Asignaciones, Kay Granger, de Texas. "Las apuestas son altas. "Hay graves repercusiones de vida o muerte si el Congreso no actúa".



La medida es casi la misma que una versión que aprobó la Cámara el mes pasado. Los republicanos se opusieron por dejar de lado la financiación de la frontera.



Los legisladores dieron a la medida la aprobación final del Congreso por 354-58 en la primera acción significativa de la Cámara de Representantes luego de regresar de un receso de 10 días.



Fue respaldado por los 222 demócratas votantes y 132 republicanos, incluidos los principales líderes del Partido Republicano y muchos de sus legisladores de áreas afectadas por huracanes, inundaciones, tornados e incendios. Cincuenta y ocho republicanos votaron en contra, incluidos muchos de los miembros más conservadores del partido.



Los republicanos conservadores suspendieron el proyecto de ley durante el receso, al objetar los esfuerzos de los líderes demócratas para aprobar el proyecto de ley mediante un voto de voz que requería unanimidad.



Dijeron que la legislación que refleja una actitud cada vez más permisiva en Washington respecto del gasto para hacer frente a los desastres que tarde o temprano afectarán a todas las regiones del país, no debería ser apresurada sin una votación registrada.



En el camino, los veteranos de la Cámara de Representantes y el Senado parecían superar a la Casa Blanca, aunque Trump prevaleció personalmente sobre el presidente del Comité de Apropiaciones del Senado, Richard Shelby, R-Ala., Para rechazar una oferta para liberar miles de millones de dólares para dragar y otros proyectos portuarios.



El Senado aprobó el proyecto de ley con una votación arrolladora de 85-8 en su salida de Washington el 23 de mayo, un margen que reflejaba el consenso de que el proyecto de ley está atrasado.



La medida se retrasó inicialmente por una pelea entre Trump y los demócratas por la ayuda a Puerto Rico que parece estar resuelta por mucho tiempo.



"Algunos en nuestro Gobierno se negaron a ayudar a nuestros compatriotas en Puerto Rico que aún se están recuperando de un huracán 2017. Me complace haber superado eso", dijo la presidenta del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, Nita Lowey, D-N.Y. "Porque cuando ocurre un desastre, no debemos permitir que un código postal dicte nuestra respuesta".



Una de las razones fue la demanda de los liberales de la Cámara de Representantes de impedir que el Departamento de Seguridad Nacional obtuviera información de las autoridades federales de bienestar social para ayudar a rastrear a los inmigrantes que residen en los Estados Unidos ilegalmente y que llevan a los niños refugiados migrantes a sus hogares.



Mientras la medida languidecía, los desastres seguían llegando, con diques fallidos en Arkansas, Iowa y Missouri, y los tornados en todo Ohio, solo los ejemplos más recientes. La medida es apoyada por el liderazgo del partido bipartidista tanto en la Cámara como en el Senado.