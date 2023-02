Avala ONU resolución; México vota a favor

Agencia Reforma

Nueva York.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante que llama a Rusia a terminar la hostilidad en Ucrania y demanda el retiro de sus tropas, enviando un fuerte mensaje en la víspera del aniversario, de que la agresión de Moscú debe terminar.

El voto de 141-7, con 32 abstenciones, se ubicó un poco por debajo de la votación más alta para las cinco previas resoluciones, aprobada por los 193 miembros desde que las tropas y tanques rusas cruzaron la frontera de su pequeño vecino en febrero 24, del 2022.

Entre los países que votaron a favor se encuentra México.

La Asamblea General se ha convertido en el organismo más importante de la ONU que lidia con Ucrania, porque el Consejo de Seguridad, que está encargado de mantener la paz internacional y la seguridad, está paralizado por el poder de veto de Rusia. Sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes, como las del Consejo de Seguridad, pero sirven como un barómetro de la opinión mundial.

Ministros extranjeros y diplomáticos de más de 75 países se dirigieron a la asamblea durante dos días de debate, con muchos urgiendo el apoyo para la resolución que defiende la integridad territorial de Ucrania, un principio básico de la Carta de la ONU a la que todos los países deben suscribirse cuando se unen a la organización mundial.

La guerra ha matado a decenas de miles en ambos lados y ha reducido a ciudades enteras a las ruinas, y su impacto se ha sentido en todo el mundo, con el aumento de costos de comida y combustible, así como la creciente inflación.

En su apelación, el Ministro de Exteriores polaco Zbigniew Rau dijo que los ucranianos merecen "no sólo compasión, sino apoyo y solidaridad".

Annalena Baerbock, Ministra de Exteriores de Alemania, preguntó a los países que aseguraban que "armar a Ucrania era echar aceite en el incendio", por qué las naciones Occidentales harían eso.

"Occidente no quiere o elige la guerra y preferiría concentrar toda su atención y dinero en arreglar las escuelas, luchar la crisis climática o fortalecer la justicia social", dijo a la Asamblea. "Pero la verdad es: si Rusia deja de luchar, la guerra termina. Si Ucrania lo hace, sería su fin".

El Embajador adjunto de Venezuela habló en nombre de 16 países que ya sea votaron en contra o se abstuvieron de las pasadas resoluciones en Ucrania: Bielorusia, Bolivia, Cambodia, China, Cuba, Eritrea, la Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Mali, Nicaragua, Corea del Norte, San Vicente, Siria, Venezuela y Zimbabwe.

Mientras otros países se concentraron en las acciones de Rusia, el Embajador adjunto Joaquín Pérez Ayestarán dijo que todos los países sin excepción "deben cumplir estrictamente con la Carta de las Naciones Unidas".

Dijo que los países en su grupo estaban en control de lo que llamó una acción divisiva en la Asamblea General.

El Embajador adjunto de China, Dai Bing, dijo:

"Apoyamos Rusia y Ucrania en moverse uno hacia el otro, resumir el diálogo directo tan pronto como sea posible, traer sus preocupaciones legítimas a la negociación, establecer opciones factibles, y darle una oportunidad a una resolución temprana de la crisis y la reconstrucción de la paz. La comunidad internacional debería hacer un esfuerzo conjunto para facilitar estas pláticas."

Pero el Jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrel, dijo a reporteros que el agresor y la víctima no podían ser puestos en términos equitativos y que no se le podía pedir a Ucrania no defenderse.

"Rusia no ha enviado ninguna posible señal de cualquier mínima voluntad de trabajar por la paz".