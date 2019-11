Avala Senado boliviano ley para convocar elecciones

La Paz, Bolivia.- El Senado boliviano aprobó el proyecto de ley de convocatoria a nuevas elecciones tras un acuerdo consensuado la víspera por todas las fuerzas políticas que buscan devolver la paz tras un mes de protestas en el país andino.

Los senadores aprobaron la iniciativa por unanimidad y ahora debe pasar a la Cámara de diputados, que llamó a sesión esta jornada.

En el proyecto de ley no se prevé que el ex Presidente Evo Morales participe en los nuevos comicios, ya que se estipuló un artículo en el que se establece que "los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo".

Morales, quien renunció el 10 de noviembre en medio de las protestas de opositores que denunciaron fraude en los comicios del 20 de octubre, estaba por culminar su tercer periodo consecutivo.

El ex Mandatario recibió asilo de México tras su dimisión y denunció un golpe de Estado.

La senadora de la bancada del partido de Morales pidió que las elecciones sean realizadas en un plazo de 120 días una vez que sean convocadas, y tuvo el apoyo del pleno.

El texto

La redacción surgió de un acuerdo entre el MAS y los partidos de oposición, Unidad Demócrata, del que era senadora Áñez antes de asumir la presidencia provisional, y el Partido Demócrata Cristiano.

El MAS habría presentado una propuesta, que incluso proponía el 12 de enero de 2020 como fecha de las elecciones, y el Gobierno provisional otra, que insistía en que se respete el límite constitucional de dos mandatos seguidos para habilitar candidaturas.

La ley que se tramita anularía los comicios del pasado 20 de octubre e incluiría una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la convocatoria a las urnas, empezando por el nombramiento de forma más rápida de un nuevo órgano electoral.

De acuerdo con el texto en debate, ese nuevo órgano convocaría elecciones en un máximo de dos días una vez que tome posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que deseen presentarse, sin pasar por primarias.

Uno de los artículos insiste en respetar el límite de dos mandatos, mientras que otro dejaría sin efecto provisionalmente normas sobre primarias y alianzas entre partidos.

A la sesión asisten representantes de organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están en Bolivia con la misión de facilitar el diálogo en el país.