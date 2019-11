Avanza construcción de muro sin permisos para hacerlo

Washington.- Un grupo de derecha dirigido por Stephen K. Bannon e importantes aliados del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado excavaciones en las orillas del Río Bravo, en Texas, para levantar una cerca fronteriza, a pesar de no contar con permisos para hacerlo.

La organización We Build The Wall (Nosotros construimos el muro) planea instalar un "muro de agua" a lo largo de 5 kilómetros y pavimentar áreas adyacentes al río, según The Washington Post.

Las construcciones en las orillas del río están estrictamente reguladas bajo tratados internacionales porque las estructuras pueden alterar el curso del agua o aumentar los daños por inundaciones.

La Comisión Internacional de Aguas y Límites, que regula los permisos de construcción en la zona, pidió al grupo que suspenda el levantamiento y que retire las excavadoras y equipo del lugar.

Sin embargo, Brian Kolfage, presidente de We Build The Wall, sostuvo que se apresurarían a finalizar el muro.





Fuente: www.elimparcial.com