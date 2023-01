Avivan aimaras protestas en Lima

Lima, Perú.- Miles de personas de las comunidades aimaras se encuentran este martes llegando a Lima, Perú, para exigir la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y una nueva Constitución.

Los manifestantes están cerrando carreteras que conectan los principales puntos de la capital y no se han reportado enfrentamientos con la Policía. La Mandataria declaró que los ciudadanos que se movilizan están "siendo engañados", al referirse a la Asamblea Constituyente.

"No corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo. Por eso, los están engañando al decir que es Boluarte la que tiene que resolver el tema de la Asamblea Constituyente. Eso no es cierto", aseguró.

Agregó que la exigencia es un pretexto para seguir bloqueando carreteras y seguir quebrantando la institucionalidad del país.