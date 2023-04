Azotan 2 tornados a Arkansas; reportan decenas de heridos

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Arkansas, EU.- Dos tornados azotaron este viernes a Arkansas, destrozando casas, volcando vehículos y arrojando árboles y escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio. El principal centro de traumatología de la ciudad Little Rock dijo que esperaba al menos de 15 a 20 pacientes.

Hubo dos tornados más confirmados en Iowa. En Illinois cayó granizo y hubo incendios de hierba en Oklahoma. Fue parte de un sistema de tormentas masivas que amenaza una amplia franja del país que alberga a unos 85 millones de personas en el sur y el medio oeste.

El tornado de Little Rock atravesó primero los vecindarios de la parte occidental de la ciudad y destrozó un pequeño centro comercial que incluía una tienda de comestibles. Luego cruzó el río Arkansas hacia North Little Rock y las ciudades circundantes, donde se informaron daños generalizados en viviendas, negocios y vehículos.

El Centro Médico de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas en Little Rock estaba operando a un nivel de víctimas masivas, señaló la portavoz Leslie Taylor. Varias personas ya habían sido transportadas al centro médico, pero no se dio de inmediato de un recuento exacto.

Mark Hulsey, gerente de proyectos especiales del condado de Pulaski, que incluye a Little Rock, dijo que al menos una persona estaba en estado crítico.

La residente Niki Scott se refugió en el baño después de que su esposo llamara para decir que un tornado se dirigía hacia su comunidad. La mujer podía escuchar los cristales rompiéndose cuando el tornado pasó rugiendo, y salió después para encontrar que su casa era una de las pocas en su calle que no tenía un árbol caído sobre ella.

"Es como todo el mundo dice. Se puso muy silencioso, luego se volvió muy ruidoso", afirmó Scott después, mientras las motosierras y las sirenas sonaban en el área.

El Departamento de Bomberos de Little Rock reportó grandes daños y escombros en el oeste de la ciudad y dijo que los bomberos habían llevado a cabo operaciones de rescate en el área.

La Gobernadora Sarah Huckabee Sanders declaró el estado de emergencia y reportó "daños significativos" en la parte central del estado.

"Rezando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta. Los habitantes de Arkansas deben seguir siendo conscientes del clima a medida que las tormentas continúan avanzando".

El Alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., anunció que estaba solicitando ayuda de la Guardia Nacional. "Por favor, manténgase alejado de las carreteras y de las áreas afectadas para permitir que trabajen los servicios de emergencia", tuiteó Scott.

Afuera de un Little Rock Guitar Center, cinco personas fueron capturadas en video apuntando sus teléfonos hacia el cielo arremolinado. "Vaya, eso es un tornado real. Se dirige hacía este camino", dijo en el video Red Padilla, cantante y compositor de la banda Red and the Revelers.

Padilla le dijo a The Associated Press que él y cinco compañeros de banda se refugiaron dentro de la tienda durante unos 15 minutos con más de una docena de personas mientras pasaba el tornado. Se cortó la luz y usaron las linternas de sus teléfonos para ver. "Fue muy tenso", dijo Padilla.

En el Aeropuerto Nacional Clinton, pasajeros y trabajadores se refugiaron temporalmente en baños. Casi 70 mil clientes en Arkansas se quedaron sin electricidad, según poweroutage.us, que rastrea los apagones.

Unas 32 mil personas se quedaron sin electricidad en la vecina Oklahoma, donde ráfagas de viento de hasta 96 kilómetros por hota alimentaron rápidos incendios de pasto. Se instó a la gente a evacuar las casas en el extremo noreste de la ciudad de Oklahoma, y las tropas cerraron partes de la Interestatal 35 cerca del suburbio de Edmond.

Se informaron más apagones en Kansas, Missouri y Texas.

Dos tornados tocaron tierra en el condado de Keokuk, en el este de Iowa, a última hora de la tarde, dijo un oficial de despacho de la oficina del alguacil del condado.

Uno golpeó cerca de Martinsburg y se movió hacia el este hacia Ollie, ambos pequeños pueblos agrícolas, y el segundo fue visto cerca de Keota. El alcance de cualquier daño no quedó claro de inmediato.

Dylan Dodson, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines, dijo que había dos tornados confirmados el viernes por la tarde en el este de Iowa, pero que era demasiado pronto para estimar su tamaño o cuánto daño habían causado.

Los agentes del alguacil del condado de Poweshiek señalaron que uno aterrizó en un campo vacío y no hubo informes de heridos.

En Illinois, Ben Wagner, operador jefe de radares de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Woodford, dijo que el granizo rompió las ventanas de automóviles y edificios en el área de Roanoke, al noreste de Peoria.

Los equipos de bomberos luchaban contra varios incendios cerca de El Dorado, Kansas, y se pidió a algunos residentes que evacuaran, incluidos unos 250 niños de primaria que fueron trasladados a una preparatoria.

Las tormentas masivas que se avecinaban en al menos 15 estados en el Medio Oeste y el sur de EU el viernes hicieron que los meteorólogos instaran a la gente a prepararse para un clima peligroso, incluidos los tornados, diciendo que las condiciones son similares a las de hace una semana que desató un tornado devastador que mató al menos a 21 personas en Misisipi.

El pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional preveía un estallido inusualmente grande de tormentas eléctricas con el potencial de causar granizo, ráfagas de viento dañinas y fuertes tornados que podrían moverse largas distancias sobre el suelo.