Bailan al son mexicano en Polonia

Varsovia, Polonia.- En Polonia, los niños pasan la cuarentena aprendiendo cultura mexicana.

Por medio de talleres virtuales, la galería Bacalarte, dirigida por Roberto Andrade, echó a andar el proyecto "Surfuj Z Bacalarte" ("Surfea en Bacalarte"), que ofrece cursos de música, danza y arte mexicanos dirigidos a los niños que aún no regresan a las aulas en aquel país de Europa Central.

"Gracias al apoyo del Centro Nacional de Cultura de Polonia, que sometió a concurso fondos para este tipo de actividades multiculturales, entramos a concurso por ahí de marzo y nos avisaron que ganamos a finales de mayo. Entonces el 7 de junio empezamos con este proyecto, y cada semana tenemos una transmisión en vivo (por Facebook), ya sea de arte, música o danza", comparte en entrevista Daniela Castillo, coreógrafa y fundadora del grupo de danza folclórica Monarka.

"Los niños están teniendo sus clases de forma virtual, pero el punto es que todo el tiempo están en casa. Entonces estos talleres virtuales tienen el objetivo de compartir nuestra cultura con estos niños que buscan algo qué hacer".

Castillo llegó a Varsovia, capital de Polonia, hace un año y es la encargada de dar el taller de danza, a impartirse tanto en español como en polaco. En México había participado en el grupo Nikté Ha.

"Voy a dar nueve talleres basados en una canción diferente de una región diferente de México. Vamos a empezar con el Estado de Chiapas.

"Es una gran responsabilidad mostrar lo que es México, porque yo podría pararme con cualquier falda y decir 'esto es México' y lo compran, pero para mí es una enorme responsabilidad hacer una investigación de los bailes, el vestuario, los pasos, para todo hacerlo bien", señala.

Y es que, desde que llegó, su objetivo ha sido compartir su cultura con los polacos.

"Hemos dado talleres de artesanías mexicanas: cómo hacer tu propia máscara de luchador, un alebrije, piñatas. Todo lo que podamos compartir; a todo le entramos", celebra.

"Estuvimos el 12 de diciembre en una iglesia y le mostramos a los polacos una posada al estilo mexicano, partimos una piñata, les repartimos la letra de cómo pedir posada, los pusimos a cantar. Hemos tenido oportunidades muy bonitas de compartir lo que es México".

La pandemia de Covid-19 frenó sus presentaciones en público, pero esperan retomarlas pronto.

"Tenemos que volvernos a poner en forma y regresar a promocionar el grupo, a decirles que ya estamos preparadas para volvernos a presentar y esperar a que se vuelvan a abrir los espacios", comenta.

Mariposas 'Monarkas'

Como las mariposas que llegan a Michoacán, las bailarinas mexicanas son migrantes que buscan sobrevivir lejos de su tierra. De ahí el nombre del grupo de Castillo: Monarka.

"Somos migrantes en acción, y estando tan lejos de casa, de nuestro país, nuestra cultura, el grupo surge con la intención de compartir todas nuestras costumbres con los polacos para que sepan cómo es México a través de sus danzas", explica.

Un hombre y tres mujeres mexicanas, así como dos polacas, conforman el grupo, que se ha presentado en la Embajada de México, centros culturales y discotecas.

"Cuando vives fuera te gana la nostalgia. Buscas vínculos en tus raíces e intentas conectar de nuevo con un pedacito de ti, de tus costumbres", comenta Alejandro Ruiz, único hombre integrante de Monarka.

Melisa Martínez, en tanto, llegó a Polonia hace dos años por el trabajo de su esposo, y encontró en este grupo un pedazo del México que tanto añora.

"Ya llevaba un año aquí, no hablaba con nadie. Solamente me la pasaba en mi casa, no hablaba con ningún mexicano, y de la nada me apareció que existía un grupo", cuenta Martínez, quien presume hacer bailar La Chona a una polaca. "Dicen que los mexicanos estamos locos, que brincamos y hacemos bailes muy raros".

Sofía Vázquez, de apenas 16 años, es otra integrante. Llegó al país con su mamá y aprovecha la interacción con sus compañeros de clase para hablarles de danza folclórica mexicana.

"En la escuela les cuento sobre nosotros y les llama mucho la atención: el tipo de vestuario, la música, los pasos, el zapateo... lo ven interesante", afirma.

Las polacas del grupo son Kasia Wozniak y Annia Kraczkowska.

La primera asegura ser como Chavela Vargas, una mexicana nacida fuera de México, aunque aún no conoce el País.

"Me gusta su cultura, me gusta todo. Tengo muchos amigos mexicanos aquí y me enseñan su cultura", comenta quien aprendió español por gusto y ya hasta da clases.

Sus planes por conocer México se vinieron abajo debido a la pandemia, pero no pierde la esperanza.

"Se sorprenden que una polaca esté en un grupo de baile mexicano. Me preguntan por qué, si se me hace difícil, pero lo aprecian".

A diferencia de Wozniak, Kraczkowska sí conoce México.

"En México pasé casi 5 años. Trabajé en el Museo del Templo Mayor, en el Zócalo, y tuve la oportunidad de salir a zonas arqueológicas o íbamos a pueblos indígenas para ver las costumbres en México", recuerda la socióloga y filóloga de profesión.

Y aunque antes prefería otro tipo de baile, poco a poco se está enamorando de los bailes típicos.

"A mí, en general, cualquier tipo de baile me llama la atención. Nunca antes me fijaba en el baile mexicano, prefería en otro tipo de baile: árabe, bachata y hasta flamenco", señala.

"Si hay un evento cultural con baile folclórico de México a mucha gente le gusta verlo, porque es algo que es muy alegre, muy colorido, muy apasionante, algo diferente de lo que tenemos en Polonia. Es algo muy exótico".

Polonia y el Covid-19

Polonia ha sido de los países que mejores resultados han tenido en el manejo de la pandemia por el Covid-19. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 9 de julio se contabilizaban 36 mil 951 casos positivos y mil 551 muertes con una población de casi 38 millones de habitantes. Además tienen una cifra de 25 mil 477 personas recuperadas.

"Las medidas del Gobierno resultaron muy buenas porque la pandemia en Polonia no fue tan grave como en otros países", aseguró Annia Kraczkowska, quien trabaja en la Embajada de México en ese país europeo.

Estos son los integrantes del grupo de danza folclórica Monarka en Varsovia:

Annia Kraczkowska

Edad: 38 años

Nacimiento: Polonia

Vivió 5 años en México

Estudios: Sociología y filología

"La música mexicana es particular, tiene otro ritmo que no es tan fácil y ahora estando en el grupo me asusta mucho. Es otro tipo de baile, me cuesta más trabajo".

Kasia Wozniak

Edad: 28 años

Nacimiento: Polonia

Trabaja para una multinacional

Da clases de español

"Este año fuimos a otra ciudad y cuando hablaba con otras chicas polacas me decían 'qué bien bailas, qué bueno que estés haciendo algo diferente, algo no polaco'".

Nombre: Daniela Castillo

Edad: 31 años

Nacimiento: CDMX

Un año en Polonia

Fundadora y coreógrafa de Monarka

"La intención de Monarka es que, quien se quiera unir, la convocatoria está abierta a cualquier persona, el único requisito es el amor por México".

Melisa Martínez

Edad: 22 años

Nacimiento: Reynosa, Tams.

2 años en Polonia

Estudia Ingeniería Industrial en Sistemas, alemán e inglés

"Cuando nos cancelaron todas las presentaciones que teníamos, lo resentimos porque ya estábamos mentalizados. Se fue a la basura todo el esfuerzo que tuvimos durante cierto tiempo".

Sofía Vázquez

Edad: 16 años

Nacimiento: CDMX

Un año en Polonia

Estudiante

"(Los polacos) Lo ven interesante porque es diferente, ellos tienen sus bailes, pero los de México son más coloridos, les llaman la atención, les gustan".

Alejandro Ruiz de Chávez

Edad: 35 años

Nacimiento: Estado de México

4 años en Polonia

Ingeniero industrial con maestría en mercadotecnia

"Quiero que la gente de mi vida aquí en Varsovia también tenga la oportunidad de conocer otra parte de mí, una parte de la que me siento muy orgulloso".