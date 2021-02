Bajan en EU y Japón el Boeing 777 por falla en motor

Reforma

Washigton.- La aerolínea United Airlines decidió suspender los vuelos de 24 aviones Boeing 777 y Japón ordenó frenar todos los vuelos con ese modelo, luego de que el motor en un avión de este tipo presentó un fallo en un vuelo en Denver el sábado.

El Ministerio de Transporte de Japón ordenó a ANA Holdings Inc. y Japan Airlines Co. que dejaran en tierra los aviones Boeing 777 luego de una falla en el motor que hizo llover escombros sobre un suburbio de Denver, pero no hirió a nadie.

El incidente en el vuelo 328 de United Airlines de Denver a Honolulu tuvo lugar poco después de que despegara con 231 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. El avión aterrizó sano y salvo en Denver.

Dos aspas de ventilador se fracturaron en el incidente, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. La mayor parte de la destrucción estaba contenida en el motor y el avión sufrió solo daños menores.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó inspecciones de emergencia después de examinar el ventilador que falló, dijo la agencia en un comunicado enviado por correo electrónico el domingo por la noche.

Las inspecciones se aplican a los Boeing 777 equipados con motores PW4077 fabricados por la división Pratt & Whitney de Raytheon Technologies Corp.

United dijo que detendrá voluntariamente las operaciones de 24 de sus aviones mientras se lleva a cabo la orden de la FAA.

El administrador de la FAA, Steven Dickson, dijo que las agresivas inspecciones "probablemente significarán que algunos aviones serán retirados del servicio".

Aún se están resolviendo los detalles exactos de qué tipo de inspecciones se necesitarán y qué tan rápido deben realizarse, dijo Dickson.

"Después de consultar con mi equipo de expertos en seguridad de la aviación sobre la falla del motor de ayer a bordo de un avión Boeing 777 en Denver, les he ordenado que emitan una Directiva de aeronavegabilidad de emergencia que requeriría inspecciones inmediatas o intensificadas de los aviones Boeing 777 equipados con ciertos Pratt & Motores Whitney PW4000 ", dijo Dickson.