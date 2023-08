Bajo un hábitat infernal acechan extraños animales

The New York Times / “Esta es la primera vez que se encuentra vida animal debajo de la superficie” de los respiraderos hidrotermales, dijo Monika Bright, ecologista de la Universidad de Viena The New York Times / En el buque de investigación Falkor, Monika Bright y Andre Luiz de Oliveira The New York Times / Una muestra de corteza rocosa, dada la vuelta, reveló gusanos tubícolas Oasisia y Riftia y otros organismos que viven bajo las fuentes hidrotermales

The New York Times miércoles, 09 agosto 2023 | 05:00