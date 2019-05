Bebé cae de un 5° piso encima de un hombre

Cámaras de seguridad captaron el impactante momento en que un hombre identificado como Tonik Turghanbek salvó un bebé de dos años que se precipitaba directo a su muerte tras caer del quinto piso.

El hecho tuvo lugar la semana pasada en Yining, una ciudad de China. En el registro se observa cómo el joven de 28 años sale de su automóvil y escucha un ruido que lo hace voltear al cielo percatándose de la dramática situación.

De forma instintiva, en sólo un segundo y sin pensarlo dos veces usó sus rápidos reflejos para amortiguar el impacto del niño, colocándose debajo de donde el bebé caería justo a tiempo.

Tras la acción, el niño cayó al piso, pero de una altura menor a la esperada, mientras el hombre pierde el equilibrio por el golpe y se desmayó.



De forma milagrosa el bebé de dos años resultó ileso, apenas con algunos golpes menores Foto: Impresión de pantalla noticiero 24 hrs.

Información de medios locales señalaron que el menor resultó ileso de la caída. Por su parte, el hombre de 28 años fue trasladado a un hospital con abrasiones cutáneas en cabeza, brazos y pecho. Sin embargo, afortunadamente ambos se encuentran bien.

El incidente ocurrió el jueves 23 de mayo cuando el bebé de dos años se cayó desde una ventana en el quinto piso de un edificio.

Turghanbek explicó a la televisión local que "en el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban todos aquí", detalló este héroe sin capa.

Tonik Turghanbek, de 28 años, salía de su auto cuando un ruido hizo que volteara al cielo y fue cuando amortiguó la caída del bebé salvándole la vida Foto: Impresión de pantalla noticiero 24 hrs.

Desafortunadamente los accidentes ocurren por falta de precaución principalmente de los adultos, las caídas de los balcones, de casas de dos pisos y de las terrazas son frecuentes. Los chicos también se pueden caer de las escaleras, de las sillitas para comer y de los cochecitos.

Para evitarlo, hay que proteger balcones, terrazas y ventanas. En las escaleras, poner una baranda arriba y abajo. Hay que analizar el entorno donde estaráel infante y prevenir cualquier tipo de incidente, recomiendan los especialistas.

También es recomendable que padres y madres hagan cursos de primeros auxilios para saber cómo actuar en estas situaciones.

Además de tomar las precauciones necesarias, a los chicos hay que explicarles los riesgos posibles, sin importar qué tan pequeños sean.





Fuente: www.infobae.com