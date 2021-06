Bloquea Biden a 59 empresas chinas

Nueva York— El presidente Joe Biden firmó este jueves una orden que extiende la prohibición de la inversión estadounidense en empresas chinas iniciada bajo su predecesor, Donald Trump, nombrando a 59 empresas vinculadas al ejército chino o en la industria de la vigilancia, incluidas Huawei Technologies Co. y las tres mayores empresas de telecomunicaciones del país, publicó Bloomberg.

La prohibición de nuevas inversiones entrará en vigor el 2 de agosto, según funcionarios de la administración que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato.

Los inversionistas tendrán un año para desinvertir por completo.

La orden de Biden es en gran parte una continuación de una política emitida por el ex presidente Trump, que fue impugnada en los tribunales y confundió a los inversionistas sobre el alcance de su alcance a las subsidiarias de las empresas bloqueadas.

Wall Street y Capitol Hill han seguido de cerca la posición de Biden sobre la orden de Trump, donde los legisladores de ambos partidos han pedido una postura firme contra China en temas que van desde el comercio hasta los derechos humanos.

Muchas de las empresas en el orden de Biden ya estaban en la lista de la administración Trump, incluidas las empresas de telecomunicaciones más grandes del país: China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd. y China Telecommunications Corp.

Entre las empresas de defensa en la lista de Biden se encuentran Aviation Industry Corp. of China, Ltd., que es uno de los gigantes militares chinos más conocidos; China North Industries Group Corp .; China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd .; y China Shipbuilding Industry Co.

La lista de Biden también incluye Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., el desarrollador de cámaras de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial que ha ayudado a las autoridades chinas a implementar iniciativas de "ciudad segura" en Xinjiang, donde los uigures étnicos han enfrentado persecución.

Las empresas de la lista de Biden que no estaban incluidas en la prohibición inicial de Trump incluyen a Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. y Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.

El Departamento del Tesoro publicó una guía sobre las sanciones pero se actualizará la lista de forma continua, dijo uno de los funcionarios.

Según la orden de Biden, las prohibiciones de inversión se aplicarán a las subsidiarias de empresas solo si están listadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

La orden enmendada aclara que las medidas ya no se aplicarán a las empresas cuyos nombres coincidan estrechamente con las entidades que figuran en la lista, dijeron los funcionarios de la administración de Biden.

La lista de la OFAC se coordinará con los departamentos de Estado y Defensa.

Se espera que el Pentágono, que está obligado por el Congreso a mantener una lista de empresas vinculadas al ejército chino, publique nombres de empresas adicionales el jueves pues algunas de ellas serán incluidas en la lista del Pentágono y la OFAC, dijeron los funcionarios.

La enmienda a la orden de Trump se produce después de que dos empresas chinas la impugnaran con éxito en un tribunal de Estados Unidos. El equipo de Biden dijo que era necesaria una revisión para garantizar que fuera legalmente sólida y sostenible a largo plazo.