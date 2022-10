Boris Johnson rechaza competir para volver a ser Premier

Londres, Inglaterra.- El ex Primer Ministro británico, Boris Johnson, no competirá para regresar al cargo, lo que deja al ex Ministro de Finanzas Rishi Sunak con más posibilidades de acceder al puesto tras la renuncia de Liz Truss.

Johnson, que había regresado a Inglaterra después de unas vacaciones tras haber dejado el cargo hace unas seis semanas, no había dicho públicamente que quería postularse, pero sí lo había manifestado a su círculo cercano, reportó The Guardian.

Johnson dijo que, aunque había conseguido el apoyo de más de 100 legisladores para participar en la contienda, llegó a la conclusión de que intentar buscar el cargo "simplemente no sería lo correcto". Sn embargo, solo 60 parlamentarios conservadores le habían manifestado su respaldo, dijo The Guardian.

"Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado", dijo el ex Mandatario en un comunicado la noche de este domingo (tiempo local).

"No se puede gobernar con eficacia a menos que haya un partido unido en el Parlamento".

Sunak, por su parte, habría ya conseguido el respaldo de 140 legisladores para liderar el Partido Conservador y la nación y anunció este domingo que participaría en la contienda.

Según las reglas de la acelerada contienda, si un solo candidato consigue el respaldo de 100 legisladores conservadores de los más de 350 que hay en el Parlamento, será nombrado Primer Ministro el lunes. Si dos candidatos consiguen ese nivel de apoyo, pasarán a una votación entre los miembros del partido, y el ganador se anunciará el viernes.

De ser elegido, Sunak sería el primer Premier de origen indio en Reino Unido. Su familia emigró a Gran Bretaña en los años 60, un periodo en el que muchas personas de las antiguas colonias británicas llegaron para ayudar a reconstruir el país tras la Segunda Guerra Mundial.

Tras licenciarse en la Universidad de Oxford, estudió en la Universidad de Stanford, donde conoció a su esposa Akshata Murthy, cuyo padre es el multimillonario indio N. R. Narayana Murthy, fundador del gigante indio de la subcontratación Infosys Ltd.

Sunak llamó por primera vez la atención nacional cuando, a los 39 años, se convirtió en Ministro de Economía bajo el mandato de Johnson justo cuando la pandemia de Covid-19 llegó a Reino Unido, desarrollando un plan de permisos para ayudar a millones de personas durante los múltiples cierres.

"Serví como su Ministro de Finanzas, ayudando a dirigir nuestra economía a través de los tiempos más difíciles", dijo Sunak en un comunicado el domingo. "Los retos a los que nos enfrentamos ahora son aún mayores. Pero las oportunidades, si hacemos la elección correcta, son fenomenales".

La rival más cercana a Sunak, según The Guardian, es la líder de la Cámara de los Comunes Penny Mourdant, con 25 legisladores respaldándola.