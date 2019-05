Bromea Trump cuando un seguidor le sugiere disparar a migrantes

Panama Beach, Florida.- El miércoles el presidente Donald Trump hizo una broma cuando uno de los asistentes a su mítin de campaña sugirió disparar a los migrantes que se internen a Estados Unidos, publicó CNN.

Trump describió sus inquietudes en torno a la frontera entre Estados Unidos y México, abogando por el muro: “cuando hay 15 mil personas en camino, y hay cientos y cientos de personas, y uno cuenta con dos o tres personas encargadas de la seguridad fronteriza que son valientes y grandiosas.

“Y no lo olviden, no las dejamos y no podemos dejarlas usar armas. No podemos. Otros países sí lo hacen. Nosotros no podemos. Yo nunca haría eso. Pero ¿cómo detener a esta gente?’”, dijo el presidente.

Alguien del público interrumpió a Trump, gritando, “¡que les disparen!”.

Trump se rió entre dientes antes de negar con la cabeza, mientras los asistentes empezaban a reír.

“Sólo en el norponiente de Florida se pueden decir esas cosas”, dijo sonriendo el presidente, con el público soltando la risa. “¡Sólo en el norponiente de Florida!”.