Busca Aeroméxico deshacerse del 15% de su flota

Ciudad de México— Grupo Aeroméxico busca deshacerse del 15 por ciento de su flota, y pidió permiso a la Corte de Bancarrotas del Sur de Nueva York para dar por terminados los respectivos contratos de arrendamiento y devolver las aeronaves a las arrendadoras.

Se trata de diez aviones Boeing 737-800 y 737-700 operados por Aeroméxico, y nueve Embraer E-170 de su filial Aerolitoral, sobre una flota total de 126 aeronaves.

Abogados de la empresa pidieron el viernes por la noche a la jueza Shelley Chapman aplicar una figura conocida como "rejection", por la cual la empresa sometida a un proceso de reestructura puede renunciar a contratos de este tipo, para lograr una operación más eficiente y menos costosa.

"Los equipos que se tienen arrendados en exceso ya no entran en los planes de negocios de las deudoras, y por tanto ya no serán utilizados. Seguir pagando rentas ya no beneficia a las deudoras, o provee beneficios que son sustancialmente menores a los costos", explicó la empresa.

Agregó que al reducir el tamaño de la flota, son menos los modelos de aeronave sobre los que se debe capacitar a los pilotos, se requieren menos refacciones y partes de repuesto, se reducen las operaciones de mantenimiento, y bajan los costos de seguros y almacenamiento en hangares.

La jueza Chapman escuchará argumentos sobre esta moción de Aeroméxico en una audiencia agendada para el 20 de julio.

La oferta es que las arrendadoras recuperen las aeronaves y las remuevan de los respectivos aeropuertos, en un plazo de quince días contados a partir de que la jueza dicte su orden, después del cual Aeroméxico ya no sería responsable de pagar los costos respectivos.

La mayoría de los aviones están en los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los arrendadores son entidades financieras domiciliadas en Estados Unidos, Irlanda, Japón, Dinamarca y Reino Unido.

Aerolitoral también pretende dar por terminado el arrendamiento de cuatro turbinas General Electric CF34-8E5.

Al iniciar su proceso de reestructura, el 30 de junio, Aeroméxico informó a la Corte que estaba pagando 36 millones de dólares mensuales por la renta de 101 aeronaves, pues es dueña de las otras 25, y que su deuda total por rentas pendientes es de mil 300 millones de dólares, 26 por ciento de sus pasivos totales.

Boeing 737-800 con matrículas:

XA-AMZ

XA-ADV

N858AM

N859AM

XA-AMW

Boeing 737-700 con matrículas:

N904AM

XA-NAM

XA-AAM

XA-PAM

XA-VAM

Embraer E-179 LR con matrículas:

XA-ALK

XA-ALO

XA-GAY

XA-GAZ

XA-GAM

XA-GAQ

XA-ALH

XA-ALD

XA-ALG