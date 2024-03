Busca Suecia estrechar lazos con México

José L. Ramírez / Agencia Reforma / Gunnar Aldén es el embajador de Suecia en México

Ciudad de México.- Los Reyes de Suecia Carlos XVI Gustavo y Silvia visitan México acompañados de una importante comitiva empresarial, que, entre otras cosas, busca fortalecer los lazos comerciales con el país, destacó en entrevista el Embajador sueco en México, Gunnar Aldén.

Se trata, en sus propias palabras, de una excelente forma de celebrar los 140 años de relaciones diplomáticas. Ambos países, resaltó, han trabajado continuamente en el ámbito multilateral, y ahora las empresas suecas tienen interés de colaborar con México en una importante y necesaria transición verde.

El país cuenta con una ubicación geográfica "sin igual", precisó Aldén, lo que ha llevado a que las empresas más importantes de Suecia se establezcan aquí, y a que otras comiencen a buscar la oportunidad.

¿A qué se debe la visita de Estado de los Reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia?

Tuvimos una visita de Estado de sus Majestades aquí en México en 1982, luego en 2002 y ahora en 2024. Se trata de una visita que se realiza cada 20 años, lo que muestra que no es algo normal, sino algo extraordinario.

Sus Majestades vienen con una comitiva oficial (gubernamental), y también con una comitiva de empresarios y empresarias de Suecia, alrededor de 30. Como representante del Gobierno sueco viene el Ministro de Relaciones Comerciales y de Cooperación Internacional, Johan Forssell.

Sus Majestades van a tener dos días aquí en la Ciudad de México. Parte de la jornada del miércoles va a tener un enfoque en lo comercial, con un foro de negocios con cuatro temas principales: transporte, electromovilidad, conectividad, digitalización, y salud. Y luego iremos a Aldeas Infantiles para ver el trabajo que se está haciendo ahí. Los derechos de las niñas y niños es sobre todo un interés de la Reina.

Tratamos de tener un balance en esta visita, no es solamente comercial, también es cultural, es sobre la historia de México, y sobre nuestras relaciones; hace 140 años empezamos relaciones formales diplomáticas.

El miércoles también vamos a Ericsson, la famosa empresa que cumple 120 años en México este año, y vamos a celebrarlo con sus Majestades inaugurando nuevas oficinas en Polanco.

También iremos a la UNAM. Tener un intercambio académico es algo que estamos buscando desde hace mucho tiempo en la Embajada, y con el Rector Leonardo Lomelí vamos a tener un encuentro con estudiantes mexicanos que están estudiando el sueco.

Y luego, el jueves, iremos a Mérida y a Uxmal para ver las pirámides y también tener un encuentro con pueblos originarios y conocer más sobre el estado de Yucatán que tiene mucho dinamismo económico.

Estamos muy emocionados de tener la visita, de tener esta oportunidad de celebrar las relaciones excelentes entre México y Suecia de esta manera, y estamos muy agradecidos del apoyo que tenemos de parte del Gobierno mexicano.

¿Para Suecia qué significa México y por qué mantener una cercana relación más allá de una buena convivencia entre naciones?

En Suecia, México es bien conocido, como un lugar obviamente para vacacionar pero también por su cultura, su historia, su gastronomía. Pero hay que destacar el aspecto comercial, las empresas más grandes de Suecia están en México, yo creo que estamos calculando 170. Estamos en energía, en el sector transporte, en el sector salud, en el sector de conectividad y digitalización, en el sector minero, y estamos buscando hacer estos lazos aún más fuertes, ya que México es un país muy importante en la actualidad.

Frecuentemente digo que México tiene un lugar geoestratégico único, también en lo que es el nearshoring, y las empresas suecas tienen un gran interés en buscar más oportunidades aquí en México, no solamente las empresas que ya se encuentran acá sino también las empresas que están en Suecia buscando nuevos mercados. Obviamente juegan un papel importante la cercanía del mercado de los Estado Unidos y el TMEC.

La fortaleza de este intercambio comercial y de que haya oportunidades de hacer mucho más juntos es mi visión también como embajador aquí.

¿Identifican entonces un buen clima de inversión en México?

Así es, porque hemos podido ver que en términos de inversiones directas, México se encuentra en un nivel bastante alto.

Lo que nosotros queremos hacer en los años que vienen es ofrecer lo que es nuestra fortaleza: empresas innovadoras en términos de la transición verde. En Suecia tenemos las mejores empresas en términos de innovación de transición verde en diferentes sectores porque no se trata solamente de transporte, de electromovilidad, también se trata de esta parte de digitalización que se puede utilizar en salud, en la minería, y eso es una gama muy amplia de oportunidades para tener una transición verde, que lleguemos hacia una digitalización de nuestras sociedades. Por ejemplo, Ericsson, en lo que es 5G, es muy importante para México.

¿Hay ejemplos concretos de cooperación en sustentabilidad entre Suecia y México?

Obviamente nosotros tenemos un diálogo con México dentro de la ONU en materia del clima para ver lo que podemos hacer en el ámbito multilateral, pero sobre todo la cooperación es a través de las empresas suecas, y también con universidades, como el KTH, el instituto real de tecnología en Estocolmo, que tiene cooperación con la Ciudad de México en el tema de sustentabilidad.

¿Cultural y socialmente hay coincidencias entre México y Suecia o son totalmente distintas?

No somos tan distintos, pero obviamente hay diferencias. Yo creo que es muy fácil para un sueco enamorarse de la vida en México, también de la comida, de convivir con la familia los domingos, todo eso es muy atractivo para nosotros. Pero obviamente hay diferencias de cultura, diferencias de cómo se vive la vida. Ustedes aquí tienen, yo digo siempre, un clima de paraíso todos los días, y en Suecia es un poquito diferente, en febrero no vas a salir por la calle disfrutando de la misma manera en un restaurante como aquí. Entonces, la vida es diferente, pero yo diría que no hay que exagerar las diferencias entre los dos pueblos.

En cuestión de derechos humanos, ¿puede Suecia asesorar a México?

Los derechos humanos es un tema sumamente importante para nosotros y estamos trabajando dentro de la Unión Europea en la protección a periodistas en México. Tenemos un programa que se llama Protejamos sus Voces, en el que estamos siguiendo a diferentes defensores de derechos humanos y periodistas.

En la sociedad civil tenemos una organización que está trabajando en Chiapas desde hace mucho tiempo, se llama Swefor.

En derechos humanos hay que destacar la premiación de la señora Malú García Andrade con el galardón Per Anger. Ella fue a Suecia para recibir el premio en mayo del año pasado.

Tratamos de tener un diálogo con la sociedad civil aquí, con el Gobierno y ver cómo podemos ayudar, y cómo podemos nosotros trabajar en el ámbito multilateral.

Estamos pasando por tiempos muy complicados en el mundo, tiempos de guerra. El mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que pareciera que la humanidad se quiere aniquilar a sí misma, hay mucha polarización. ¿Cómo lograr que las guerras no distancien a los países aunque tengan posturas diferentes en cuanto a estos conflictos?

Es verdad, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Suecia y México son grandes aliados en el sistema multilateral, y definitivamente podemos hacer más cosas juntos con base en el derecho internacional. Por ejemplo, en el caso Ucrania, hay que apoyar lo que es el derecho internacional y condenar lo que es la invasión brutal e ilegal de Rusia, porque no es solamente Ucrania, tiene implicaciones para todos nosotros.