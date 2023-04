Busca Tennessee mayor protección a compañías de armas

Agencia Reforma

Tennessee, EU.- Tras un tiroteo mortal en una escuela el mes pasado, legisladores republicanos de Tennessee otorgaron hoy la aprobación final a una propuesta que protegería aún más a los distribuidores, fabricantes y vendedores de armas y municiones contra demandas.

La votación del Senado de 19 a 9 envía el proyecto de ley al Gobernador republicano, Bill Lee, a pesar de la oposición de los legisladores demócratas que dicen que sus colegas republicanos están tratando de proteger a las compañías de armas pocas semanas después del tiroteo en una escuela de Nashville que mató a seis personas, incluidos tres infantes de 9 años.

La votación final se produjo mientras la Administración de Lee seguía tratando de generar suficiente apoyo entre los legisladores de su partido para aprobar una legislación que impida el acceso a las armas de fuego a personas que puedan dañarse a sí mismas o a otros. El destino de este tipo de medida sigue siendo incierto.

Los legisladores se apresuran para terminar una sesión legislativa esta semana, mientras reciben escrutinio nacional por la expulsión de dos jóvenes demócratas negros, quienes ahora han sido reinstalados, debido a una protesta de control de armas en el piso de la Cámara de Representantes. Estudiantes, padres y otros han ejercido presión durante semanas para aprobar medidas de seguridad en el manejo de armas.

La senadora demócrata London Lamar, legisladora de Memphis, dijo que es un momento "irrespetuoso" para aprobar protecciones para las compañías de armas mientras la gente sigue marchando en el Capitolio por cambios en el control de armas. El proyecto de ley de responsabilidad civil se aprobó justo antes de una protesta en la que las personas formaron una cadena humana a través de Nashville hasta el Capitolio en apoyo a medidas de control de armas.

"Les desafío a no aprobar este proyecto de ley porque necesitamos hacer más para proteger a los ciudadanos de la violencia armada que a las personas que fabrican las armas, que se pueden usar para matar a más gente", dijo Lamar.

El patrocinador del proyecto, el senador Joey Hensley de Hohenwald, dijo que su legislación no impide la aprobación de ninguna otra propuesta. El proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Representantes antes del tiroteo del 27 de marzo en The Covenant School.

"Esto es solo para tratar de ayudar a las empresas en este estado que han decidido venir aquí, para darles un poco de responsabilidad civil", dijo Hensley.

El proyecto de ley enumera media docena de situaciones en las que las compañías de armas y municiones podrían ser consideradas responsables civilmente en los tribunales estatales de Tennessee, eximiendo a terceros.

Tres republicanos votaron en contra de la legislación, incluido el senador Art Swann de Maryville, quien dijo que "los fabricantes de armas han fomentado el entorno que tenemos en este momento".

"Son responsables de ello y debemos hacer que se responsabilicen", dijo Swann.

La industria de las armas de fuego sigue en gran parte protegida de responsabilidad bajo la ley federal. Según Everytown for Gun Safety, un grupo de defensa del control de armas, diecisiete estados no tienen inmunidad especial para la industria de armas, y Tennessee ya no está entre ellos.

El año pasado, Remington, la compañía que fabricó el rifle utilizado en la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, llegó a un acuerdo con las familias de las víctimas por 73 millones de dólares. Las familias habían acusado a la compañía de dirigirse a hombres jóvenes en publicidad y en videojuegos violentos.

En febrero, las familias de las personas fallecidas y heridas en un tiroteo en una preparatoria en Texas en 2018 llegaron a un acuerdo en una demanda presentada contra un minorista en línea con sede en Tennessee, Lucky Gunner, que fue acusado de vender ilegalmente munición al estudiante que, según las autoridades, disparó fatalmente a 10 personas. El propietario de la empresa, Jordan Mollenhour, es miembro de la Junta de Educación del Estado de Tennessee. Se acusó a la compañía de no verificar la edad de Dimitrios Pagourtzis, quien tenía 17 años en ese momento, cuando compró más de 100 rondas de municiones, en dos ocasiones, antes del tiroteo en la preparatoria Santa Fe en mayo del 2018.

"Esta semana, hay personas a las que deberíamos estar haciendo todo lo posible por proteger", dijo el senador Jeff Yarbro de Nashville.

"Hemos estado recibiendo correos electrónicos y llamadas, la gente está sosteniendo pancartas, pidiéndonos que hagamos todo lo posible por ayudar a esas personas. Ninguna de esas pancartas dice que protejamos a los fabricantes de armas".