Buscan a guiador que huyó tras arrollar y matar a peatón en El Paso

Archivo / Foto ilustrativa

El Paso.- Un hombre de 26 años murió arrollado por un conductor que huyó de la escena en el lado oeste de El Paso hace más de un año. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso solicitan la ayuda de la comunidad para identificar al conductor responsable a través del programa Crimen de la Semana.

En la noche del sábado 5 de marzo de 2022, Richard Dimas cruzaba Mesa en la cuadra 3200 cerca de la calle Gregory. Ya había cruzado los carriles de tráfico en dirección norte y estaba cruzando los carriles en dirección sur cuando un automóvil lo impactó.

El conductor huyó de la escena hacia el sur en Mesa. El hombre de 26 años fue llevado al hospital por personal de Bomberos Médicos, pero no sobrevivió.

Los investigadores de Investigaciones Especiales de Tránsito del Departamento de Policía de El recuperaron una foto del vehículo involucrado en este accidente, y el vehículo es un automóvil de 4 puertas plateado o gris.

Cualquier persona que tenga información sobre el conductor involucrado en este fatal accidente de atropello y fuga debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.