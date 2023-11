Buscan censurar a mujeres periodistas, acusa relatora de ONU

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La libertad de prensa en el mundo se encuentra en un momento delicado con amenazas constantes hacia los periodistas y campañas para censurar a las mujeres, alertó Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas.

Las amenazas, dijo, provienen de parte del crimen organizado pero también de Gobiernos autoritarios, y muchas veces empiezan como espionaje o amenazas en línea, y terminan con violencia física e incluso asesinato. Ello, advirtió, ha llevado a que muchos periodistas en el mundo se autocensuren, lo que pone en peligro la democracia.

"La verdadera falla es que los Gobiernos alrededor del mundo no toman este problema con seriedad suficiente cuando se trata de abordar la impunidad en los crímenes contra periodistas", subrayó Khan en entrevista con Grupo REFORMA.

"El asesinato de un periodista envía un mensaje a otros de que se les puede intimidar para callarlos. Ese es el terrible resultado de la impunidad".

Y en este contexto, alertó, el caso de las mujeres genera gran preocupación. De acuerdo con la Relatora de Naciones Unidas, la violencia de género en línea para silenciar a las mujeres periodistas está creciendo.

"Vemos campañas de censura muy centradas hacia las periodistas mujeres en formas que no le suceden a los hombres. Algunas de ellas son intimidadas, algunas de ellas son distorsionadas. La estrategia de estos ataques de género es forzar a las mujeres a salir de los espacios públicos", explicó.

"Los Gobiernos necesitan empoderar a las mujeres (...) Si miras el derecho a la libertad de expresión, no hay mención de género, es como si fuera un concepto neutro. No lo es. Para las mujeres es mucho más difícil levantar sus voces".

¿Cuál es la situación actual de libertad de prensa y libertad de expresión en el mundo?

Estamos viendo una situación muy seria. Por un lado, más y más personas hoy en día están conectadas a internet y son capaces de obtener información.

Al mismo tiempo, más y más periodistas que intentan buscar información, obtener información, están siendo amenazados, a veces por Gobiernos autoritarios, a veces por el crímen organizado. Y el número de periodistas que han sido asesinados y atacados alrededor del mundo, que son acosados judicialmente, está creciendo.

¿Por qué ha empeorado la situación?

Creo que hay un reconocimiento alrededor del mundo de que un periodismo libre, independiente y diverso es un pilar de la democracia. Creo que nadie lo duda hoy en día. Pero precisamente porque los periodistas toman un papel tan importante, la información que comparten, las investigaciones que hacen, amenaza a la gente en el poder, ya sea por intereses económicos o políticos, o a veces por intereses criminales, y eso es lo que crea la amenaza.

La verdadera falla es que los Gobiernos alrededor del mundo no toman este problema con seriedad suficiente cuando se trata de abordar la impunidad en los crímenes contra periodistas. Y, desafortunadamente, 9 de cada 10 casos de periodistas que han sido asesinados alrededor del mundo nunca han sido investigados o llevados ante la justicia.

El asesinato de un periodista envía un mensaje a otros de que se puede intimidar a periodistas para callarlos. Ese es el terrible resultado de la impunidad.

¿Cómo justifican los Gobiernos este nivel de impunidad?

Acabo de visitar Honduras, donde el 90 por ciento de los homicidios nunca fueron investigados, y el Gobierno dirá que no tienen los recursos, que no pueden descubrir quién está detrás del crimen, y así sucesivamente.

Pero la verdad es que, muy a menudo, el sistema de justicia y el sistema criminal, o el sistema político que instigan los asesinatos, están trabajando juntos para asegurar que los asesinos se salgan con la suya.

Creo que la opinión pública, la gente tiene que darse cuenta de lo peligroso que es el periodismo y de lo importante que es. Sin buenos periodistas, no sabríamos qué está pasando en el mundo.

Sí, puedes ir a las redes sociales y obtener mucha información, pero los buenos periodistas te dan análisis, te dan opiniones, investigan, exponen. En una democracia, el periodismo es absolutamente esencial para la rendición de cuentas, y creo que debe haber mucha mayor conciencia entre el público sobre el valor de los periodistas y presionar a los Gobiernos para que investiguen y garanticen la seguridad de los periodistas.

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas es un recordatorio para todos nosotros del sacrificio que los periodistas hacen en todo el mundo para que podamos conocer la verdad. Y también es un recoratorio de que los Gobiernos en todo el mundo están fallando y necesitan hacer más.

¿Los Gobiernos ven a la prensa independiente como una amenaza?

No todos los Gobiernos. Hay Gobiernos que se unen para que el periodismo pueda florecer libremente. Mecanismos de protección están siendo establecidos en muchos países.

Pero el problema es mucho más complicado que las soluciones que los Gobiernos están produciendo. Y por eso es importante que continúen presionando, especialmente en la era digital, porque la tecnología digital ha añadido otro nivel de complejidad.

Por un lado, hay más acceso a información para los periodistas. Por otro lado, está el espionaje a periodistas, ataques en línea y amenazas en línea que a veces suelen convertirse en violencia presencial.

¿Cuáles serían las primeras señales de que el periodismo está en peligro?

Creo que el primer signo de que el periodismo está en peligro es cuando se restringen los puntos de vista diferentes, cuando tienes menos fuentes de información, cuando los periodistas ya no pueden publicar lo que les gustaría publicar.

Como lectores, como usuarios de la noticia, necesitamos fuentes diversas. Y cuando esa censura empieza, es un grado de autocensura, en la que los periodistas no se sienten seguros de decir lo que quieren decir, y los editores no se sienten seguros de publicar.

Y entonces los periodistas empiezan a renunciar. Y, por supuesto, alrededor de eso, hay asesinatos y amenazas, amenazas en línea, amenazas contra las mujeres periodistas.

¿Qué tan grave es cuando es la persona en el poder, el Presidente, quien ataca directamente a la prensa y la acusa de mentir?

Desafortunadamente, la triste situación es que, por un lado, la libertad de expresión de los políticos es algo que debe ser protegido. El discurso político es muy valioso en una democracia. Los políticos deben poder dirigirse libremente a la gente.

Por otro lado, hay una responsabilidad de los políticos, especialmente los que están en poder, los que son capaces de influir en la opinión pública, de usar su libertad de expresión responsablemente.

El periodismo independiente es un pilar esencial de la democracia. El papel de los periodistas es criticar al Gobierno, criticar las políticas, para que las personas puedan entender lo bueno, pero también lo malo. Y una parte muy importante del liderazgo democrático, de los líderes en los Estados democráticos, es ser capaces de tomar la crítica y no ir en contra de los periodistas, sino contra el punto de vista.

Por supuesto que se pueden tener diferentes puntos de vista, pero eso no significa que se denigre, ataquen o de alguna manera se disminuya la credibilidad de los periodistas. Creo que es un comportamiento muy irresponsable.

¿Una libertad de prensa en riesgo es una señal de que la democracia también está en riesgo?

En las democracias, cuando empiezan a retroceder los derechos humanos, uno de los primeros signos es el ataque a los periodistas, el cierre de periódicos, el acoso a periodistas.

¿Cómo afectan las guerras el periodismo?

Los periodistas tienen que estar en la línea de frente, porque si no, ¿cómo vamos a obtener la información de lo que está pasando allí? ¿Cómo vamos a saber de los crímenes de guerra? ¿Cómo vamos a enterranos del sufrimiento humanitario de la gente para que la opinión pública pueda generar fondos para ayudar a estas personas? Los periodistas tienen que estar en la línea de frente para eso, sin embrgo están en peligro.

Los periodistas son tratados como civiles bajo la ley internacional, y como civiles, están protegidos durante la guerra. No se consideran soldados, no deberían ser asesinados. Desafortunadamente, muchos periodistas son asesinados, y no son muertes por accidente, a veces son deliberadamente objetivos de un lado o el otro.

Los periodistas usan chalecos con la palabra prensa escrita en la espalda o en el frente, y periodistas que han estado en guerras me han dicho que el usar esa prenda a veces les hace sentir que se están convirtiendo en un objetivo porque aquellos que están cometiendo crímens de guerra no quieren que se conozca la verdad.

Los periodistas van a exponer la verdad, y por ello algunas veces son asesinados.

Es muy triste que alrededor de 26 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 días en la Franja de Gaza, y uno en Líbano. Es absolutamente devastador que aquellos que están poniendo sus vidas en la línea de frente para que nosotros, el mundo, pueda conocer la verdad, se están volviendo ellos mismos la noticia de que han sido asesinados en la guerra.

¿Recuerdas algún otro conflicto que en tan sólo 10 días registrara este número de periodistas asesinados?

Es muy raro porque normalmente las guerras no se luchan, como se están luchando ahora en Gaza, en una zona muy concentrada,muy poblada, muy urbana.

Entonces, cuando se ataca una zona tan poblada, las bajas son muy altas. Los periodistas quieren estar donde las cosas están sucediendo porque ese es su trabajo y, por lo tanto, el riesgo de que los asesinen es muy alto. Y Gaza es uno de esos lugares donde todos saben que las bajas serán muy altas.

Además, el bombardeo israelí ha sido desproporcionado e indiscriminado. Muchos de los edificios que han sido dañados son edificios civiles, incluyendo de medios de comunicación. Así que el costo en los civiles es extremadamente alto, el costo en los periodistas también ha sido muy alto y están atrapados allí en Gaza.

México es el país con más asesinatos de periodistas después de Ucrania, un país en guerra. ¿Qué dice esto sobre México?

México ha sido uno de los lugares más mortífero para los periodistas durante muchos años. Y México, a pesar de Ucrania, Afganistán, Siria o Gaza, no es una zona de guerra. Y la razón por la que los asesinatos de periodistas suceden tan frecuentemente aquí es por la conexión entre el crimen organizado, la política y el sistema de justicia.

Por un lado, al crimen organizado le interesa matar a periodistas para matar la noticia. Por el otro lado, los políticos y el sistema legal que se supone debe proteger a los periodistas no está funcionando. De hecho, a veces están en colisión con el crimen. Y esa ha sido la enfermedad por la que México ha sufrido durante mucho tiempo. Algunos esfuerzos se han hecho. En este Gobierno, por ejemplo, el sistema de protección ha sido fortalecido. Pero los resultados no se ven. Los resultados positivos no se ven porque no se está haciendo nada sobre las amenazas, sobre los asesinatos.

La impunidad niega cualquier otro mecanismo de protección que se pueda poner. Si alguien es amenazado, se le da protección, pero no se investiga quién lo amenaza. Así que solo lo mantiene vivo. Y por eso México es un lugar tan peligroso para los periodistas.

¿Identificas algún nivel de censura en el país?

La censura funciona de formas extrañas en las democracias. Aquí en México, el Gobierno no está adoptando leyes que frenen las noticias de los periodistas, pero cuando se escuchan voces de políticos de alto rango criticando a los periodistas o deslegitimizando a los periodistas, señalándolos como enemigos de la gente o como mensajeros de noticias falsas, entonces, por supuesto, envía un mensaje a otros que luego pueden amenazar a los periodistas. Hace que sea más difícil para los periodistas operar.

La censura se da de distintas maneras, puede ocurri también a través del acoso judicial, o con una redada a los medios de información, puede ocurrir con amanaas telefónicas, o cuando alguien se siente bajo vigilancia electrónica ilegal. Se pueden autocensurar y eso es muy peligroso.

La censura de las voces de mujeres está sucediendo cada vez más en el mundo. Está sucediendo aquí en México y en otros lugares donde cada vez más vemos lo que se llama violencia de género, violencia de género en internet.

Vemos desinformación de género contra las mujeres, campañas de censura, campañas de censura muy centradas hacia las periodistas mujeres, hacia las defensoras de los derechos humanos, hacia las mujeres en la política, y se da formas sexistas y misóginas en formas que no le suceden a los hombres, y eso también tiene un impacto en las voces de las mujeres.

Algunas de ellas son intimidadas, algunas de ellas son distorsionadas. La estrategia de estos ataques de género es forzar a las mujeres a salir de los espacios públicos. Y eso también es lo que yo llamo censura de género.

¿Y esto es un tema global?

Está presente en sociedades en las que las voces de las mujeres son silenciadas por la cultura, la religión, la tradición. A veces se ve más entre las comunidades indígenas, entre las sociedades tradicionales, pero es muy difícil para las mujeres, en muchas sociedades alrededor del mundo, para las mujeres periodistas y demás, ejercer su libertad de expresión de la misma manera que los hombres.

Y aun así, si miras el derecho a la libertad de expresión, no hay mención de género, es como si fuera un concepto neutro de género. No lo es. Para las mujeres es mucho más difícil levantar sus voces. Y mucho tiene que ser hecho para luchar contra este tipo de discriminación de género y desinformación de género.

Los Gobiernos necesitan empoderar a las mujeres. La libertad de expresión es un derecho muy valioso para las mujeres. Las mujeres, si quieren hacer un marco en su vida social, en su vida política, en su vida profesional, deben ser empoderadas, se les debe permitir hablar sin miedo y de manera segura.