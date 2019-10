Buscan desradicalizar a niños de ISIS

Medan, Indonesia.- A Ais le gusta bailar, aunque sus padres no querían que lo hiciera. No querían que bailara. No querían que cantara. Querían que muriera con ellos por su causa.

El año pasado, cuando tenía 7 años, Ais se subió en una motocicleta con su madre y su hermano. Llevaban un paquete.

Su padre y otro hermano se subieron a una bicicleta diferente con otro paquete. Se apresuraron hacia una estación de policía en la ciudad indonesia de Surabaya, un lugar de fe mixta.

Los paquetes eran bombas, y fueron lanzadas en la puerta de la estación de Policía.

Lanzada de la motocicleta por la fuerza de la explosión, Ais se levantó del pavimento como un fantasma. Todos los demás miembros de su familia murieron.

Ningún espectador fue asesinado. El grupo militante del Estado Islámico, al otro lado del mundo, se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Ais, que está siendo identificada por su sobrenombre para proteger su privacidad, ahora forma parte de un programa de desradicalización para niños dirigido por el Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia.

En un complejo frondoso en la capital, Yakarta, escucha a Taylor Swift, lee el Corán y practica juegos de confianza.

Sus compañeros de escuela incluyen hijos de otros terroristas suicidas y de personas que tenían la intención de unirse al Estado Islámico en Siria.

Los esfuerzos de Indonesia, hogar de la población musulmana más grande del mundo, para purgar su sociedad del extremismo religioso están siendo observados intensamente por la comunidad internacional antiterrorista.

Si bien la gran mayoría de los indonesios adoptan una forma moderada de Islam, una serie de ataques suicidas han golpeado a la nación, incluido, en 2016, el primero en la región reclamado por el Estado Islámico (ISIS, en inglés).

Ahora, con cientos de familias del Estado Islámico que intentan escapar de los campos de detención en Siria, en medio de la ofensiva turcas en territorio controlado por los kurdos, el esfuerzo ha adquirido mayor urgencia.

El temor es que la ideología violenta del Estado Islámico no solo se renueve en el Medio Oriente, sino que también se traslade a miles de kilómetros de distancia en Indonesia.

Hay indicios de que ya está sucediendo.

La semana pasada, un hombre a quien la Policía relacionó con ISIS hirió al Ministro de Seguridad indonesio, Wiranto, en un apuñalamiento.

Desde entonces, al menos 36 presuntos militantes que estaban planeando bombardeos y otros ataques han sido arrestados, según las autoridades.

En Indonesia, hay miles de niños vulnerables que han sido adoctrinados por sus padres extremistas, según Khairul Ghazali, quien cumplió casi cinco años de prisión por delitos relacionados con el terrorismo.

Contó que vino a renunciar a la violencia en la cárcel y ahora dirige una escuela islámica en la ciudad de Medan, en la isla de Sumatra, que se basa en su propia experiencia como ex extremista para desradicalizar a los hijos de los militantes.

"Les enseñamos que el Islam es una religión pacífica y que la yihad se trata de construir, no destruir", dijo Khairul.

"Soy un modelo para los niños porque entiendo de dónde vienen. Sé lo que es sufrir. Debido a que fui desradicalizado, sé que se puede hacer".

A pesar de la magnitud del problema del país, solo unos 100 niños han asistido a programas formales de desradicalización en Indonesia, dijo Khairul.

Su madrassa, la única en Indonesia que recibe un importante apoyo del Gobierno para el trabajo de desradicalización, puede enseñar a solo 25 niños vinculados con militantes a la vez, y solo a través de la escuela secundaria.

El seguimiento del Gobierno es mínimo.

"Los niños no son rastreados y monitoreados cuando se van", dijo Alto Labetubun, un analista de terrorismo de Indonesia.

Cuando Indonesia logró la independencia en 1945, la diversidad religiosa quedó consagrada en la constitución.

Alrededor del 87 por ciento de los 270 millones de indonesios son musulmanes, el 10 por ciento son cristianos y hay seguidores de muchas otras religiones en el país.

Los padres de Ais, que ahora tiene 8 años, eran miembros de la célula, Jamaah Ansharut Daulah.

Cada semana, rezaban con otras familias que habían rechazado la diversidad espiritual de Surabaya.

Un día antes de que Ais y su familia llegaran a la estación de Policía en mayo de 2018, otra familia se dirigió a tres iglesias en Surabaya y detonó sus explosivos.

Quince personas fueron asesinadas.

La familia militante se extinguió por completo, incluidas las dos niñas, que fueron a la escuela con Ais.

Horas después, miembros de otras dos familias del grupo de oración también murieron, ya sea por tiroteos con la Policía o cuando detonaron explosivos escondidos en su departamento.

Los seis niños que sobrevivieron a la carnicería ahora están en el programa de Yakarta con Ais.

Cuando llegaron por primera vez de Surabaya, los niños se alejaronn de la música y se abstuvieron de dibujar imágenes de seres vivos porque creían que entraba en conflicto con el Islam, según los trabajadores sociales.

Estaban horrorizados por el baile y por un trabajador social cristiano que no llevaba pañuelo en la cabeza.

Uno de los muchachos, ahora de 11 años, sabía cómo hacer una bomba.

En un día cercano, estos hijos de terroristas suicidas tendrán que abandonar el programa gubernamental en el que han estado inscritos durante 15 meses.

No está claro a dónde irán, aunque el Ministerio está buscando un internado islámico adecuado para ellos.

Los hijos de aquellos que intentaron llegar a Siria para pelear obtienen aún menos tiempo en el centro de desradicalización, solo un mes o dos.

Algunos terminan en el sistema de detención juvenil, donde se reencuentran con la ideología extremista, según expertos en antiterrorismo.