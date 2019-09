Buscan en Bahamas a 1300 desaparecidos

Bahamas.- Tras dos semanas del destructivo paso de "Dorian" por su territorio, en Bahamas siguen buscando a al menos mil 300 personas que están desaparecidas.

Escanean las redes sociales, miran bajo los escombros, o buscan seguir el olor a muerte en un intento por encontrar a sus familiares y amigos.

El Gobierno advierte que la lista de desaparecidos es preliminar, pues muchas de las personas que ahí figuran podrían estar en refugios, o haber sido evacuados, y no han podido contactar con sus seres queridos.

Sin embargo, el miedo de que muchos más hayan muerto cuando el huracán de categoría 5 golpeó la región norte del archipiélago sigue creciendo.

"Si se hubieran quedado conmigo estarían a salvo", lamentó Phil Thomas.

No ha visto a su hijo de 30 años ni a sus dos nietos desde que el paso del ciclón.

Se encontraban en la casa de su nuera, quien se había lastimado y había sido llevada a un hospital en la capital, Nassau.

La Guardia Costera de Estados Unidos, que apoya en las labores de rescate, la encontró, pero sólo a ella.

"La gente ha estado buscando, pero no han descubierto nada", dijo Thomas.

Recuerda especialmente a su nieto de 8 años.

"Era mi compañero de pesca. Nos queríamos mucho", contó.

"Tengo el corazón roto, pero la vida sigue".

"Levantas los escombros poco a poco... Debo reconstruir mi casa. Tengo tres hijos más. Tengo que vivir por ellos hasta que me llegue el momento", dijo.

Amenaza otra tormenta a Bahamas

Mientras tanto, otra tormenta se acerca a Bahamas y se espera que toque tierra en algunas de las comunidades que fueron azotadas por "Dorian".

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) dijo que el ciclón podría convertirse en tormenta tropical este viernes y golpear en noroeste de Bahamas con vientos y lluvias fuertes, antes de moverse hacia la costa de Florida.

Kwasi Thompson, Ministro del Interior de Grand Bahama, advirtió que el meteoro afectará la isla entera y llamó a la gente a buscar refugio.

La tormenta ha frenado la llegada de ayuda a la isla, mientras comida y agua es lo que más se requiere en la zona de Islas Ábaco, donde funcionarios suspendieron los vuelos, informó la Agencia de Manejo de emergencias.

La cifra oficial de muertes en Bahamas por el huracán "Dorian" permanece en 50.