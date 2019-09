Buscan irrumpir en Área 51... ¡para liberar aliens!

Ciudad de México.- Cientos de entusiastas de los ovnis y vida extraterrestre se han concentrado en las últimas horas en el desierto de Rachel, en Nevada, para asistir este viernes al llamado "Asalto al Área 51", en una instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Lo que comenzó hace meses como una broma de la red social Facebook bajo el nombre de "Área 51 Storm" se convirtió en un evento multitudinario, mientras que el Ejército ya ha advertido que no permitirá la entrada ilegal de civiles en su base de pruebas.

El evento desató preocupación en los 54 habitantes de Rachel, la localidad más cercana al Área 51, que cuenta con apenas cuatro negocios y un hostal.

Debido a que la última estación de gasolina en Rachel cerró en 2006, los visitantes tendrán que abastecerse de combustible en Álamo, localidad ubicada a 80 kilómetros.

Por su parte, el jefe de policía del condado de Lincoln, Kerry Lee, aceptó sentirse preocupado por la afluencia masiva de los visitantes en una zona no turística.

"Podríamos manejar a unas mil personas, pero con grandes dificultades. Que el cielo nos proteja si vienen 5 mil. Eso duplicaría la población de todo el condado", afirmó.

En julio, cerca de 2 millones de personas confirmaron su asistencia al lugar a través del evento publicado en Facebook.

De acuerdo con algunos de los visitantes que llegaron desde el jueves al lugar, se tienen planeados algunos actos como conciertos en los próximos dos días.

El Área 51 es un terreno militar situado en pleno desierto de Nevada, localizado a 240 kilómetros de Las Vegas, que desde hace años, ha sido vinculado con teorías extravagantes, como la que sostiene que en el lugar hay restos de una supuesta nave extraterrestre que se habría estrellado en Roswell, Nuevo México, en 1947.

La base misma, cuya existencia reconoció por primera vez la CIA en 2013, no está clasificada como un área secreta, pero las investigaciones y operaciones realizadas están consideradas de máximo secreto.