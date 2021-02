Buscan para Trump condena pública e histórica

Reforma

Washington DC.- Mientras anochecía en el Capitolio tras una jornada de derramamiento de sangre, cristales rotos y democracia asediada, el Presidente estadounidense, Donald Trump, publicó un mensaje en Twitter que parecía celebrar el momento. "¡Recuerden este día para siempre!", instó.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, que lo procesaron en su juicio político en el Senado apenas un mes después, esperan asegurarse de que todos lo hagan.

Con la condena en el Senado aparentemente fuera de su alcance, los legisladores que actuaron como fiscales en la Cámara baja, dirigieron sus argumentos a otras dos audiencias: el pueblo estadounidense cuya decisión de negarle a Trump un segundo mandato estuvo en riesgo y a historiadores que algún día emitirán sus propios juicios sobre el ex Presidente y su tiempo en el poder.

A través del uso extensivo de imágenes de video que mostraron tanto las palabras del ex Mandatario como el brutal alboroto que siguió, los fiscales usaron el momento para convertir las imágenes del caos en el legado de la presidencia de Trump. En lugar de dejar que la indignación disminuya, los fiscales buscan asegurarse de que Trump rinda cuentas incluso si es absuelto en el Senado.

"Los demócratas y los administradores de la Cámara de Representantes juegan con un jurado diferente en este caso que en cualquier juicio político anterior de un Presidente estadounidense", dijo Ken Gormley, presidente de la Universidad de Duquesne y autor de libros sobre juicio político, mandatarios y la Constitución.

Independientemente del resultado del juicio, consideró, es probable que el primer párrafo de los relatos históricos de la presidencia de Trump digan que incitó a un ataque de la multitud contra el Congreso después de negarse a aceptar los resultados de una elección.

Si Trump no es condenado, los legisladores quieren asegurarse de que siga siendo tan políticamente radiactivo que no pueda ser la misma fuerza que alguna vez fue, sino una na figura que muchos republicanos convencionales y sus los donantes corporativos busquen mantener a distancia. En efecto, si el Senado no vota para descalificarlo formalmente de un cargo futuro, quieren que el público lo haga.

Karl Rove, estratega republicano y ex asesor del ex Presidente George Bush, dijo que los fiscales habían hecho una presentación "muy persuasiva".

"No está claro si cumplieron con la definición legal de 'incitación' e 'insurrección', pero está efectivamente empañado para siempre e incapaz de postularse en 2024", dijo Rove. "La pregunta es, ¿cuánto poder para dominar al Partido Republicano se habrá agotado cuando esto termine?"

El bando de Trump reconoce que la acusación ha sido eficaz, pero la retrata como una difamación ilegítima nacida del partidismo.

Jason Miller, asesor y portavoz de campaña de Trump desde hace mucho tiempo, calificó la campaña de juicio político como una "forma vengativa de tratar de vencerlo para las elecciones futuras", pero dijo que no funcionaría dado el apoyo duradero de Trump con la base republicana.

"Creo que el Presidente se involucrará para asegurarse de que recuperemos la Cámara y el Senado en 2022", dijo Miller a Fox Business.

"El Presidente Trump se mantendrá activo. Creo que tomará un poco de descanso y relajación en Mar-a-Lago, pero lo veremos de vuelta en breve ".

El equipo legal del ex Presidente, que comenzará sus propios argumentos después de que los gerentes de la Cámara concluyan los suyos, descartó el uso del video en el juicio del Senado como una táctica incendiaria para culpar a Trump por las acciones de otros.

"Es algo que el Presidente Trump ha condenado en términos inequívocos, la terrible violencia que sucedió allí, así que no hay ningún problema al respecto", dijo David Schoen, uno de sus abogados, en Fox News. "Solo esperan generar emoción y dar sus últimas oportunidades al Presidente Trump".

Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington que testificó contra el juicio político la primera vez que la Cámara presentó cargos de delitos graves y faltas contra Trump en 2019, dijo que esta vez los fiscales solo jugaron con la multitud en lugar de presentar un argumento legal.

"La Cámara presenta un caso emocionalmente cargado, pero legalmente deficiente en términos de condena", dijo. "De hecho, gran parte del argumento parece diseñado para enfurecer más que para condenar".

Los videos, agregó, son provocativos pero no probatorios. "Es como mostrarle a un jurado los restos de un incendio. No prueba que el acusado haya iniciado el fuego ".

La decisión de acusar a Trump por segunda vez y llevarlo a juicio incluso después de que dejó el cargo fue siempre arriesgada para los demócratas, algunos de los cuales desconfiaban de montar una vez más un esfuerzo mayoritariamente partidista que el año pasado resultó en una absolución que solo envalentonó al Presidente, que se declaró reivindicado. Algunos demócratas, como el senador Tim Kaine de Virginia, argumentaron que esta vez una resolución de censura bipartidista con apoyo republicano sería un mejor resultado.

Pero después de redactar una medida declarando que el ex Presidente ayudó a una insurrección de una manera que podría descalificarlo para postularse nuevamente para un cargo bajo la decimocuarta Enmienda, el senador encontró pocos candidatos de ambos lados: los republicanos se resistieron a romper con Trump, y sus compañeros demócratas exigieron "juicio político o nada", como dijo Kaine.

Así que ahora los demócratas, que insistieron en un juicio político enfrentan la posibilidad de volver a fallar en condenar a Trump, por lo que es más imperativo que utilicen el juicio para establecer un tipo diferente de veredicto que irá más allá de la votación en sí.

Las imágenes de video reproducidas para los senadores esta semana parecían tener un efecto fuera de la cámara. Twitter reforzó el miércoles que nunca permitiría que su antiguo usuario más famoso regresara a su plataforma, después de aislarlo de sus 89 millones de seguidores por incitar a la violencia. Y la influyente página editorial conservadora del Wall Street Journal dijo que Trump estaba permanentemente marcado.

"Ahora su legado quedará manchado para siempre por esta violencia y por su traición a sus seguidores al negarse a decirles la verdad", señaló el editorial. "Cualquiera sea el resultado del juicio político, los republicanos deberían recordar la traición si el señor Trump decide postularse nuevamente en 2024".

Los fiscales también miraban más allá de 2024, en las páginas de la historia. Cuando llegue el momento de registrar esta era, quieren que los académicos se centren primero en los eventos de las últimas semanas, marcando a Trump en la mente de las generaciones futuras como un demagogo peligroso responsable de un asalto mortal al Capitolio.

"Honestamente, como historiador presidencial, me quedó claro al ver cómo se desarrollaban estos eventos el 6 de enero que la insurrección sería el momento decisivo de su presidencia", dijo Kathryn Cramer Brownell, profesora de historia en la Universidad Purdue.

"Claramente parecía la culminación de las formas en que Trump trabajó activamente para promover la desinformación, socavar el proceso y las instituciones democráticas y respaldar la violencia durante su presidencia".

Esa, por supuesto, no era la historia que Trump estaba promocionando, ya que pasó semanas afirmando falsamente que le habían robado las elecciones y alentó a sus partidarios a viajar a Washington el 6 de enero para ayudarlo a encontrar una manera de aferrarse al poder.

Se describió a sí mismo como una víctima agraviada de una vasta conspiración que involucró no solo a demócratas sino también a republicanos, por no mencionar a jueces, funcionarios electorales, los medios de comunicación, los cubanos y venezolanos y las empresas de máquinas de votación.

"La historia recordará", declaró Trump en un tuit unos 10 días antes del motín. Así parece. Y el juicio de esta semana contribuirá en gran medida a decidir cuáles serán esos recuerdos.